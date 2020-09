È stata decisamente inaspettata la comparsa di TicWatch Pro 3 nel database di Amazon UK, dato che lo smartwatch non era ancora stato presentato ufficialmente. Tuttavia, del nuovo indossabile se n'era già parlato in veste ufficiale in occasione della presentazione della nuova piattaforma Wear 4100 di Qualcomm. Ed è proprio questo il chipset che muoverà lo smartwatch targato Mobvoi, per quanto su Amazon non ci vengano dati altri dettagli in merito.

TicWatch Pro 3 compare su Amazon: ecco immagini e scheda tecnica

Con dimensioni di 4,51 x 4,51 x 1,26 cm ed un peso di 300 g, l'estetica di TicWatch Pro 3 riprende quella di TicWatch Pro 2020. La cassa metallica presenta la ghiera numerata che circonda il display circolare, del quale non sappiamo ancora diagonale e risoluzione, ma quasi certamente si tratterà di un pannello AMOLED.-Siamo curiosi di scoprire se sarà mantenuta la tecnologia Layered Display, con cui avere un display secondario per il risparmio della batteria.

L'unico dato che sappiamo per certo è il succitato Snapdragon Wear 4100. Il SoC di Qualcomm è prodotto con processo a 12 nm, ben inferiore ai 28 nm della serie 3100, ed include un processore Cortex-A53 fino ad 1,7 GHz. Si parla di un boost alle prestazioni fino all'85%, mentre la componente grafica sarà gestita dalla Adreno A504, due volte più prestante della precedente.

TicWatch Pro 3 – Prezzo e data d'uscita

Secondo quanto riportato su Amazon, TicWatch Pro 3 ha un costo di listino pari a 399,99£, pari a circa 450€. Un prezzo piuttosto salato per un prodotto di casa TicWatch, pertanto ci aspettiamo una scheda tecnica di tutto rispetto. C'è da dire, però, che fino a qualche ora fa sulla pagina Amazon veniva indicato un prezzo di 299,99£, circa 336€. Bisognerà attendere ancora, però, dato che la data di rilascio è indicata per il 30 novembre.

