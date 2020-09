TicWatch GTX ufficiale: lo smartwatch entry-level con tanta batteria debutta anche in Italia

Fin dal suo debutto, l'azienda TicWatch si è distinta per la qualità dei suoi indossabili o meglio, dei suoi smartwatch, che portano caratteristiche di livello a prezzi molto inquadrati. L'ultimo arrivato rispecchia proprio questa prerogativa: infatti, il GTX è un prodotto completo ad un prezzo davvero interessante.

Aggiornamento 16/09: dopo il debutto in Cina il nuovo smartwatch di Mobvoi è disponibile all'acquisto anche sul sito ufficiale, in Europa e in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

TicWatch GTX: tutto su specifiche e prezzo del nuovo smartwatch entry-level

Design e caratteristiche

Il nuovo smartwatch del line up di Mobvoi si presenta con un design sportivo, pensato proprio per l'attività motoria, a differenza del TicWatch C2+, ad esempio. Guardando alle specifiche invece, il GTX è dotato di un display da 1.28″ TFT full-view e full-touch, ma la sua vera forza è la batteria, che promette un'autonomia di circa 7 giorni a piene prestazioni e fino a 10 giorni in risparmio energetico.

Software e funzionalità

Guardando al lato software, il TicWatch GTX supporta il monitoraggio dell'allenamento per ben 14 sport, tra cui corsa, camminata, ciclismo, calcio, nuoto, basket e altre. Supporta inoltre i sensori ottici per il rilevamento della frequenza cardiaca, con un algoritmo che permette di monitorare il battito in modo continuo. Possiede in più il monitoraggio del sonno, oltre ad elaborare un piano per dormire in maniera migliore. Non mancano infine le notifiche, una volta collegato allo smartphone, in modo da sapere di messaggi, chiamate e tanto altro ancora.

Prezzo e disponibilità in patria

Ma qual è il prezzo di questo TicWatch GTX? Il nuovo entry-level di Mobvoi arriva in pre-ordine Cina su JD.com ad una cifra concorrenziale, per un tempo limitato, di 349 yuan, circa 44€. In seguito tornerà al suo prezzo base di 499 yuan, circa 63€, comunque un buon prezzo per uno smartwatch abbastanza completo. Non si hanno notizie in merito all'arrivo in Occidente, ma non è escluso che possa fare capolino anche da noi.

TicWatch GTX è ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità | Aggiornamento 16/09

Dopo il lancio in Cina, il nuovo smartwatch economico di Mobvoi è disponibile all'acquisto anche in Europa e in Italia, tramite il sito ufficiale. Il prezzo di TicWatch GTX è di 59.99€ ma è possibile acquistarlo a prezzo scontato (53.99€): l'offerta è dedicata al periodo di prevendita, che terminerà tra poco più di 24 ore. Se siete interessati ma puntate ad un ulteriore risparmio, vi segnaliamo che lo smartwatch è presente anche su AliExpress, in questo caso a 46.6€, con spedizione gratuita.

Inoltre, restando sempre in casa TicWatch vi segnaliamo anche l'uscita del nuovo TicKasa, indossabile dal design slim ed un prezzo ancora più competitivo.

