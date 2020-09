IFA, sebbene arrivi quasi alla fine dell'anno solare, può essere considerato quasi un'apripista per i brand per affacciarsi all'anno nuovo. E marchi multi-categoria come TCL, produttrice anche di smartphone, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di presentare un intero ecosistema di prodotti smart, come è successo nella rassegna 2020, dove l'azienda cinese ha presentato tantissimi prodotti tra cui TV, elettrodomestici, tablet, smartwatch per anziani e cuffie TWS.

TCL: a IFA 2020 i tablet TABMAX e TABMID, lo smartwatch MOVETIME Family Watch MT43A e le cuffie MOVEAUDIO S200

TCL TABMAX e TABMID con tecnologia NXTVISION

I primi prodotti che vi illustriamo della carrellata di TCL a IFA 2020, sono i nuovi tablet TABMAX e TABMID, due soluzioni sviluppati con tecnologia display NXTVISION che riprende la tecnologia proprietaria NXTPAPER che porta su questi tablet una sensazione touch molto simile a quella della carta elettronica. Quanto alle specifiche, abbiamo per TABMAX un Processore Octa-Core da 2.0 GHz, un display Full HD+ da 10.36″ con rapporto 15:9. Non manca una batteria da 8000 mAh, una fotocamera principale da 13 MP ed una selfie da 8 MP. Per le memorie, vi sono 4 GB RAM e 64 GB storage espandibili.

Invece, per il tablet TCL TABMID, abbiamo un display sempre Full HD da 8″ con rapporto 16:10, un processore Snapdragon 665, 4/64 GB di memoria, 5500 mAh di batteria, 8 MP per la fotocamera posteriore e 5 MP per quella anteriore. Entrambi i tablet sono con tecnologia 4G LTE e Bluetooth 5.0.

MOVETIME Family Watch MT43A

Dopo i tablet, passiamo ora allo smartwatch TCL MOVETIME Family Watch MT43A, wearable progettato espressamente per gli anziani con connessione 4G che rileva cadute dell'utilizzatore, monitora la frequenza cardiaca e fa da promemoria per l'assunzione di farmaci. La batteria è da 600 mAh ed ha un processore Snapdragon Wear 2500 oltre ad un display AMOLED da 1.41″. Non manca il tasto SOS.

MOVEAUDIO S200

Veniamo poi alle cuffie TWS TCL MOVEAUDIO S200, dotate di Bluetooth 5.0, case con batteria da 520 mAh e fino a 23 ore di autonomia e 30 mAh per auricolare. Certificazione IP54 e driver audio da 12 mm completano un buon comparto di caratteristiche.

TCL Smart TV QLED, soundbar, condizionato, frigoriferi e lavatrici a IFA 2020

Dopo aver conosciuto i prodotti mobile presentati da TCL diamo uno sguardo alla serie di elettrodomestici lanciati nella stessa rassegna, partendo dalle Smart TV QLED come la 8K Android TV Serie 75X915, con certificazione IMAX Enhanced e 8K Association, che tra le sue specifiche ha una fotocamera pop-up retrattile per videoconferenze. Inoltre, arriva anche la pluripremiata serie 65C815 con soundbar integrata Onkyo. Infine, presentate anche le altre serie di Smart TV 4K C71, P81, P71 e P61, presenti in ogni fascia di prezzo.

Rimanendo in ambito home, TCL ha presentato poi le nuove soundbar TS9030 RAY•DANZ e TS8111, che grazie alla loro tecnologia permettono un'esperienza immersiva e dal suono coinvolgente ad alti livelli.

Passando agli altri elettrodomestici, TCL ha lanciato la sua line up con i condizionatori smart Ocarina e T-Smart con funzionalità IoT, le lavatrici Serie X con Direct Drive ed i frigoriferi della Serie C con sistema Dual-Inverter e deodorizzazione agli ioni di ossigeno negativi AAT.

La disponibilità di tutti i prodotti è divisa tra fine 2020 ed inizio 2021.

Le stelle del calcio Europeo Ambassador di TCL a IFA 2020

Oltre ad una serie davvero ampia di prodotti, TCL ha presentato anche i suoi nuovi Brand Ambassador, che vengono direttamente dal meglio del calcio europeo: infatti, Harry Kane, Paul Pogba, Marco Reus, Gianluigi Donnarumma, Krzysztof Piątek e Saul Niguez rappresenteranno il marchio nel proprio paese d'origine.

