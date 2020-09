Anche a settembre non poteva mancare l'attesissimo coupon eBay, grazie al quale tutti gli utenti avranno la possibilità di risparmiare il 5% e fino ad un massimo di 100€ sull'acquisto di prodotti tech, ma non solo. Grandi protagonisti dell'iniziativa, come sempre, saranno gli smartphone Xiaomi che toccano i prezzi più bassi di sempre. Un esempio? Xiaomi Mi 10 che nella sua variante da 128 GB scende sotto i 500€.

PITSET205 vi farà risparmiare fino a 100€ sul vostro prossimo acquisto tech

Il codice sconto eBay di settembre – PITSET205 – come già preannunciato, porterà prezzi bassissimi (raffrontati agli street price italiani ed europei) così potrà essere un'occasione imperdibile per poter cambiare il proprio smartphone, oppure acquistare accessori, Smart TV e non solo.

Come tutti i codici promozionali eBay, anche PITSET205 consentirà agli utenti di risparmiare, seguendo però alcune direttive, che sono le seguenti.

Sconto: 5%;

Sconto massimo ottenibile: 100€;

Massimo utilizzi: 3 per account;

Data inizio: 7 settembre;

Data fine: 13 settembre ore 23.59.

Applicare il coupon eBay sarà semplicissimo: sarà la stessa piattaforma, infatti, a suggerirvi di applicare lo sconto all'interno del carrello, alla voce coupon. Ricordiamo che i prodotti idonei all'utilizzo del codice sconto sono selezionati direttamente dalla piattaforma, e saranno disponibili a questa pagina. Nel frattempo, come già detto, grazie al coupon sarà possibile ottenere alcuni tra i prezzi più bassi di sempre, che potrete trovare direttamente in basso.

N.B. Tutti i prezzi indicati nei prodotti in basso sono ancora da scontare.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu