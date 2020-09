Con tutte le problematiche sorte in merito al ban subito dal proprio prodotto di punta TikTok, è difficile immaginare che ByteDance si stia concentrando seriamente sulla produzione di smartphone a marchio Smartisan. A quanto pare però, il colosso cinese va avanti per la sua strada ed è prossimo a lanciare un nuovo smartphone 5G, che sia il tanto atteso, seppur velatamente, Nut Pro 4?

Aggiornamento 24/09: Sempre più indizi interessanti da parte della stessa Smartisan per il Nut Pro 4 5G, dove vengono mostrate le immagini degli scatti effettuati con il sensore di profondità ma anche la foto del sensore da 108 MP che farà da fotocamera principale. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Smartisan Nut Pro 4: il Product Manager suggerisce un display con bordi bianchi come Meizu 17 | Aggiornamento 18/09

Si torna a parlare dopo almeno un mese del nuovo e probabile Smartisan Nut Pro 4, il tanto atteso (almeno in Cina) flagship del brand ora di proprietà di ByteDance. Questa volta a stuzzicare gli utenti su Weibo ci hanno pensato il leaker/recensore Geek Village Chief ed il Product Manager del brand Zhu Haizhou, che ha rivelato sia indizi in merito al display che form factor dello smartphone.

Infatti, pare proprio che il prossimo top gamma Smartisan, il Nut Pro 4 5G, dovrebbe montare un display con frame bianco, simile a quello visto su Meizu 17, che una volta inserito nella cassa dello smartphone garantisce un pannello praticamente senza bordi, il che sarebbe davvero interessante in termini di qualità. In più, è venuta fuori un'immagine render di come potrebbe essere anche per la back cover per la cornice, che rimarrebbe quadrata. E Zhu Haizhou non ha nascosto che ne vale la pena di aspettare, almeno fino ad ottobre, periodo proficuo per il brand in termini di lancio di prodotti.

Smartisan: ecco i primi scatti fotocamera “ufficiali” | Aggiornamento 22/09

Cresce l'attesa per il nuovo flagship di Smartisan e ByteDance, che dopo aver spiegato con quale tecnologia sarà prodotto il display, mostra i muscoli nei primi scatti, che potremmo definire ufficiali, della fotocamera. A mostrare questi scatti di Nut Pro 4 sono stati, come spesso accade, il Product Manager del brand Zhu Haizhou ed il Presidente del colosso ByteDance, Wu Dezhou.

Da notare che la fotocamera di Smartisan Nut Pro 4 5G si comporta molto bene sia nelle macro, sia in scatti standard. Non ci resta che attendere il prossimo mese per scoprire il resto dei dettagli di uno smartphone che sta diventando sempre più curioso.

Nut Pro 4: la fotocamera principale sarà da oltre 100 MP? Un'analisi lo suggerisce | Aggiornamento 23/09

Su Weibo sembra essere stata sganciata la bomba Smartisan Nut Pro 4: tutti ne parlano, tutti cercano quanti più dettagli possibile, anche grazie al lavoro egregio di leak e indizi da parte dei piani alti del brand e della casa madre ByteDance. Dopo aver pubblicato i primi scatti di quello che senza dubbio sarà il prossimo flagship del marchio, gli utenti si sono scatenati ed uno di loro ha svolto un'analisi dei parametri di scatto, rivelando che la foto ha una risoluzione da 5729 x 4344 pixel, cioè 25.16 MP, che nella tecnologia smartphone vuol dire soltanto due cose: sensore con Pixel Binning e quindi con risoluzione da oltre 100 MP.

Zhu Haizhou continua a confermare i rumor su Nut Pro 4: prime immagini mostrano la fotocamera da 108 MP | Aggiornamento 24/09

Dopo aver scatenato l'utenza di Weibo con le prime immagini macro e zoommate riconducibili a Smartisan Nut Pro 4, Zhu Haizhou, il Product Manager del brand, ha confermato il sensore da 108 MP del nuovo flagship di ByteDance attraverso alcuni scatti macro che mostravano una sfocatura di grande qualità, ma anche proprio la fotocamera principale che sarà integrato nel suddetto smartphone.

E potrebbero esserci ulteriori novità in merito a quest'ultimo, dato che domani, 25 settembre 2020, lo stesso Zhu terrà una conferenza sui progressi dell'ultimo anno ed i progetti futuri, quindi non è escluso che potrebbe essere rivelato qualcosa di più interessante.

