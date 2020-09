Hai un Apple Watch e una vita sana? Il governo di Singapore ti paga

La collaborazione nata fra Apple ed il governo di Singapore è piuttosto peculiare e si prepara a far discutere per i suoi aspetti controversi. L'azienda di Cupertino ha lavorato con il Consiglio per la Promozione della Salute per la creazione di un'app chiamata LumiHealth. Questa potrà essere utilizzata da tutti i possessori di iPhone ed Apple Watch, con cui monitorare la propria attività fisica ed ottenere delle vere e proprie ricompense monetarie.

La nascita del progetto LumiHealth parte dalla volontà del Ministero della Salute di Singapore di portare avanti l'ottima nomea che ha in termini di sanità. Come affermano anche i dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una delle nazioni con il miglior sistema sanitario al mondo. Ad avvantaggiarlo c'è anche il fatto che stiamo parlando di una vera e propria città-stato che conta solamente 5,5 milioni di abitanti. Inoltre, la sanità di Singapore è considerabile un ibrido fra pubblico e privato, con lo stato che garantisce alcune spese principali ma non tutto quanto.

Da qui nasce la partnership con Apple, una delle società tecnologiche più attente all'aspetto salutistico dei propri utenti. Pochi giorni fa, infatti, abbiamo assistito al lancio dei nuovi Apple Watch Serie 6, fra le cui novità troviamo il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. Un parametro utile per gli sportivi, ma anche da tenere sotto controllo in termini di Covid-19, dato che è uno dei valori soggetto a variazione in caso di infezione.

A Singapore si viene ricompensati se si conduce uno stile di vita salutare… con Apple Watch

L'app LumiHealth sarà disponibile gratuitamente da inizio ottobre e servirà a tenere traccia della propria attività fisica quotidiana. È stata ideata per dare e raccogliere informazioni relative alla zona di Singapore, con un focus sui problemi di salute che tendenzialmente la affliggono. Ci saranno quindi consigli sulla prevenzione di queste malattie, con l'obiettivo di incentivare la conduzione di uno stile di vita salutare. Per questo è stata creata un'apposita sezione dell'app nella quale ci saranno obiettivi da raggiungere. Una sorta di gioco a tema fitness, con cui anche sfidare gli altri utenti e arrivare persino a vincere dei premi. Sì, perché l'Health Promotion Board di Singapore ha stanziato dei fondi e permetterà ai vincitori delle sfide di avere fino a 380 dollari di Singapore (circa 240€). Questa cifra verrà devoluta sotto forma di buoni acquisto in alcune catene di negozi e saranno cumulabili per 2 anni.

Un compenso monetario è sempre gradito e probabilmente convincerà qualcuno a muoversi più del solito, a vantaggio della propria salute. Considerato che in Singapore Apple detiene circa un terzo del mercato, la diffusione capillare di iPhone ed Apple Watch porterà LumiHealth nelle mani di tante persone. Chiaramente saranno gli utenti a scegliere se condividere o meno i dati raccolti dall'app con il ministero della salute. Viste le critiche ricevute, il governo ha affermato di aver scelto Apple per la sua capillarità ma anche per qualità e quantità dei dati raccolti dagli Apple Watch. Ha comunque specificato che sta già valutando di estendere il programma anche ad altri dispositivi.

