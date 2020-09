Un po' a sorpresa, a portare tante novità sui propri smartphone è la giapponese Sharp, che nei nuovi Aquos Zero 5G Basic, Sense 5G, Sense 4 e Sense 4 Plus introduce feature molto interessanti come il display con refresh rate a 240 Hz, il SoC Snapdragon 690 e soprattutto Android 11 stock.

Sharp Aquos: ecco tutto quello che c'è da sapere su Zero 5G Basic, Sense 5G, 4 e 4 Plus

Sharp Aquos Zero 5G Basic e Sense 5G – Design e specifiche

Partendo dai modelli più prestanti, in cui inoltre sono presenti le novità più succose, Sharp Aquos Zero 5G Basic segue le orme del fratello maggiore uscito quasi un anno fa, che aveva portato il refresh rate 240 Hz elettronico su uno smartphone. Il mid range con SoC Snapdragon 765G ha la stessa tecnologia integrata nel suo display OLED da 6.4″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel). Inoltre, è dotato di 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Per la fotocamera, esso ha un modulo triplo da 48 + 13.1 + 8 MP con grandangolare e sensore telescopico ed una selfie camera da 16.3 MP drop notch. Infine, esso è il primo ad integrare Android 11 stock, oltre ad avere una batteria da 4050 mAh.

Passando allo Sharp Aquos Sense 5G invece, esso è ufficialmente il primo smartphone dotato del nuovo SoC entry-level Snapdragon 690. Oltre a questo, è dotato di un display LCD Full HD+ con tecnologia IGZO da 5.8″ sempre con drop notch in cui è alloggiata la fotocamera anteriore da 8 MP. Per quanto riguarda invece il modulo fotocamera posteriore, troviamo una soluzione tripla da 12 + 12 + 8 MP con grandangolare e telescopico. La memoria prevede 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Anche qui troviamo Android 11, Bluetooth 5.1, jack da 3.5 mm e batteria da 4750 mAh. Entrambi hanno la certificazione IP65/68. Il sensore d'impronte è posto davanti.

Sense 4 e Sense 4 Plus – Design e specifiche

Passiamo ora ai due nuovi modelli più standard e con specifiche cementificate: Sharp Aquos Sense 4 e 4 Plus. Il primo ha un display IGZO da 5.8″ Full HD+, un SoC Snapdragon 720G, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, fotocamera selfie da 8 MP e fotocamera tripla da 12 + 12 + 8 MP. La batteria è la stessa di Sense 5G, e neanche qui mancano le certificazioni IP65/68. Infine, il Sense Plus ha lo stesso processore, ma differisce in display da 6.7″, batteria da 4120 mAh, la memoria da 8/128 GB e fotocamera posteriore quadrupla da 48 + 5 + 2 + 2 MP. Il sistema operativo è Android 10 ma sempre stock.

Sharp Aquos Zero 5G Basic, Sense 5G/4/4 Plus – Prezzo e disponibilità

Attualmente, il produttore giapponese non ha comunicato ancora il prezzo e la disponibilità dei nuovi Sharp Aquos Zero 5G Basic, Sense 5G e Sense 4/4 Plus.

