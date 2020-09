Senza girarci troppo intorno, il sensore della fotocamera ISOCELL di Samsung è spesso la soluzione più apprezzata per gli smartphone di fascia medio-alta e top. Ma qualità va spesso di pari passo con innovazione ed il colosso sudcoreano ha rinnovato la gamma partendo dal sensore da 32 MP fino a quello di punta da 108 MP.

Samsung ISOCELL HM2, GW3, GM5 e JD1: tutti i segreti dei nuovi sensori fotocamera

La nuova line up di sensori fotocamera Samsung ISOCELL 2.0 è caratterizzata da pixel molto piccoli a 0.7 μm, permettendo quindi al potenziale produttore che li usa di avere più libertà di progettazione per gli smartphone. Non per questo però, i nuovi sensori saranno meno prestanti o di qualità: infatti, la nuova tecnologia ha migliorato ulteriormente la struttura della parete tra le celle, ottenendo quindi una maggiore sensibilità alla luce fino al 12% in più rispetto alla generazione attuale ISOCELL Plus.

Dando uno sguardo nel dettaglio alla gamma ISOCELL 2.0 di Samsung, troviamo il sensore top gamma HM2, da 108 MP che quindi succede ad HMX e l'ottimo HM1 di S20 Ultra. Dotato di Super PD, migliora la messa a fuoco automatica rendendola più veloce ed uno Zoom senza perdite 3x. Passando invece al GW3 da 64 MP, esso riesce ad avere una qualità maggiore rimanendo nelle dimensioni di un sensore fotocamera da 48 MP a 0.8 μm, oltre ad aver potenziato la stabilizzazione elettronica dell'immagine.

Procedendo vero il GM5 da 48 MP, esso sarà l'ideale per telecamere telescopiche e ultra grandangolari di qualità superiore rispetto a quelle attuali. Infine, il sensore fotocamera JD1 da 32 MP è progettato per dare il meglio di sé come selfie camera per punch-hole e pop-up camera. Attualmente HM2, GW3 e JD1 sono in produzione, mentre il GM5 è ancora in campionatura. Molto probabilmente vedremo questi sensori sulla fotocamera non solo di Samsung, ma anche di player come Vivo (che ha già usufruito del potente GN1), OPPO e Xiaomi.

