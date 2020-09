Dopo un primo assaggio nelle scorse settimane, oggi arriva l'annuncio ufficiale sul lancio di Samsung Galaxy Z Fold 2. Il nuovo capitolo della serie di pieghevoli della casa coreana prende quanto di buono visto con il primo modello e lo migliora. Sopratutto per ciò che concerne le fattezze del display ed il meccanismo di piegamento. Il form factor rimane lo stesso: un pieghevole infold, ovvero con il display pieghevole che si richiude verso l'interno.

LEGGI ANCHE:

Recensione Samsung Galaxy Note 20 Ultra: è il più COMPLETO, ma ne vale la pena?

Samsung Galaxy Z Fold 2 ufficiale: tutto quello che devi sapere

Data la delicatezza del dispositivo, su Samsung Galaxy Z Fold 2 è stato implementato uno schermo esterno più ampio, passando da 4,6″ agli attuali 6,2″ Super AMOLED. Aprendolo si ha una transizione fluida ed ininterrotta, con uno schermo interno da 7,6″ finalmente sgombro dal tanto odiato notch del primo Galaxy Fold. Al suo posto è stato inserito uno schermo forato Infinity-O per ospitare la selfie camera interna da 10 MP. Inoltre, lo schermo pieghevole Dynamic AMOLED fa utilizzo della nuova tecnologia con refresh rate a 120 Hz. Il vetro esterno, poi, è protetto dal nuovo Corning Gorilla Glass Victus, mentre quello interno ha un rivestimento Ultra-Thin Glass.

Il meccanismo di piegamento è stato ulteriormente migliorato, a partire dall'implementazione della Flex Mode. Introdotta con Galaxy Z Flip, permette di utilizzare la piega in più posizioni e non soltanto da aperto o chiuso. Una feature molto comoda, per esempio, per realizzare foto e video senza mani, semplicemente poggiando Samsung Galaxy Z Fold 2 su una superficie orizzontale. Da chiuso il pieghevole misura 159,2 x 68 x 16,8 mm, mentre da aperto 159,2 x 128,2 x 6,9 mm, per un peso complessivo di 282 g.

Per quanto sia presenta la selfie camera, anche il comparto fotografico principale può essere utilizzato per gli auto-scatti, usando il display esterno come viewfinder. Questo comprende una configurazione 12+12+12 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, con grandangolare e teleobiettivo. Sempre parlando di multimedialità, Galaxy Z Fold 2 è munito di una coppia di speaker stereo ottimizzati da AKG.

Lato hardware, il tutto è mosso dallo Snapdragon 865+ di Qualcomm, in accoppiata a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage interno UFS 3.1. L'alimentazione, invece, è fornita dalla batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W e wireless ad 11W (anche inversa).

Samsung Galaxy Z Fold 2 – Prezzo e data

Samsung Galaxy Z Fold 2 sarà disponibile all'acquisto ad un prezzo di 2049€ nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze. Potete effettuare il preordine direttamente sullo store ufficiale da oggi fino al 17 settembre, con spedizioni e vendita nei negozi dal 18 settembre.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu