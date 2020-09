Samsung Galaxy A42 5G, Tab A7 e Fit 2 ufficiali: tutte le novità

Oltre ad aver presentato la casa domotica dei sogni, Samsung ha presentato anche i nuovi Samsung Galaxy A42 5G, Tab A7 e Fit 2. Novità importanti lato smartphone, dato che A42 rappresenta il dispositivo 5G più economico per la casa coreana in Europa. Il tablet A7 è stato ideato con in mente la fruizione dell'intrattenimento, mentre Fit 2 per il fitness, due aspetti che si sono rivelati molto importanti in questi mesi di allerta sanitaria e relativo lockdown.

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A42 5G si presenta con un ampio display Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ con pannello Infinity-U e sensore ID sotto allo schermo. Sul posteriore vediamo la back cover caratterizzata dalla particolare texture puntinata, oltre alla quad camera con sensore primario da 48 MP. A muovere il comparto hardware troviamo un chipset Qualcomm Snapdragon 690, assieme a 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali su prezzo in Italia, anche se avremo un costo inferiore ai 479,90€ richiesti per il precedente A51 5G. Idem per la data d'uscita, con un laconico “fine 2020”.

Samsung Galaxy Tab A7

Come anticipato, Samsung Galaxy Tab A7 è pensato principalmente per la fruizione di contenuti multimediali. Lo schermo LCD da 10,4″ Full HD+ è accompagnato da un comparto audio con quad speaker posti ai due frame laterali. Il chipset Snapdragon 662 di Qualcomm è coadiuvato da 3 GB di RAM e 32/64 GB di storage espandibile via microSD fino ad 1 TB, oltre che da una batteria da 7.040 mAh. Dietro c'è un sensore da 8 MP, mentre quello anteriore da 5 MP permette anche lo sblocco tramite riconoscimento facciale. Disponibile nelle colorazioni Grigio Scuro, Argento e Oro, per il momento non ci sono informazioni su prezzo e data per l'Italia.

Samsung Galaxy Fit 2

Ci sono novità anche per il settore degli indossabili, con il lancio del nuovo braccialetto Samsung Galaxy Fit 2. La seconda generazione di smartband permette il monitoraggio delle attività sportive tramite il display AMOLED da 1,1″ con vetro curvo 3D e oltre 70 watch faces. Certificata IP68 contro polvere e liquidi, pesa 21 g ed integra una batteria da 159 mAh con autonomia oltre le due settimane. Oltre alle attività sportive, i sensori inclusi consentono il tracciamento del sonno e dell'attività cardiaca.

