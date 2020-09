Samsung presenta la casa del futuro, sempre più tech e connessa

Il keynote odierno di Samsung ci ha illustrato come la compagnia immagini la casa domotica che tutti vorremmo avere. Specialmente in contesti storici come quello che stiamo vivendo un po' in tutto il mondo, trovandoci sempre più legati all'ambiente domestico e meno a quello esterno. Proprio per questo, Samsung ha rielaborato e migliorato alcuni dei suoi elettrodomestici, passando dalla cucina al salotto, senza tralasciare giardino e stanza delle pulizie.

Samsung presenta nuovi prodotti ad alta tecnologia per tutta la casa

Cucina

E partiamo proprio dalla cucina, dove Samsung presenta i frigoriferi Bespoke, particolari per la loro struttura modulare. L'utente può così personalizzare la forma del frigo, scegliendo da 1 a 4 porte, oltre a poter selezionare il colore che più gli aggrada.

A proposito di flessibilità, il frigo RB7300T si offre come la soluzione adatta per chi va poco spesso a fare la spesa ma compra molti oggetti. Contiene fino a 385 litri ed ha un sistema di raffreddamento avanzato che permette di mantenere al meglio i cibi all'interno. Agendo su tutta la superficie metallica è in grado di mantenere 0,4° C costanti, senza però congelarsi all'interno. La funzione più smart è probabilmente il contenitore inferiore, con due scomparti raffreddabili a temperature differenti, potendo così conservare cibi diversi fra loro. Inoltre, la classica griglia metallica per i vini è stata sostituita da un ripiano orizzontale per poter allocare anche oggetti che non siano bottiglie.

All'insegna della flessibilità c'è anche il forno Dual Cook, rinnovato per poter cucinare due pietanze con diverse cotture e temperature. La tecnologia Dual Cook Steam fa sì che sopra si possa cuocere a vapore e sotto al forno, con il sistema che gestisce il tutto e fa sì che gli odori non si sovrappongano.

Pulizia dei vestiti

Non potevano mancare la lavatrice WW9000T, il cui sistema AI Wash studia i vostri lavaggi e vi consiglia il ciclo di lavaggio migliore in base ai vestiti all'interno. Dentro ci sono quattro sensori per peso e livello di sporco, regolando in maniera adeguata il quantitativo di acqua e detersivo. La tecnologia QuickDrive viene sfruttata per ridurre i tempi di lavaggio del 50% ed i consumi del 20%. E c'è anche la funzione EcoBubble, con cui mescolare aria ed acqua al detergente per formare una schiuma lavante che elimina il 99,9% dei batteri, anche con acqua fredda.

In accoppiata c'è la asciugatrice DV8000T, molto efficiente in termini di energia essendo classifica A+++. Molto comodamente si sincronizza alla WW9000T con il sistema Auto Cycle Link, sapendo già come asciugare i panni che si sono appena finiti di lavare. Entrambi gli apparecchi sono controllabili da smartphone in remoto, potendo impostare un orario di inizio e fine lavaggio per quando si arriva a casa.

Se ciò non bastasse, AirDresser è la cabina specchiata che purifica e tiene puliti i tessuti senza ricorrere a troppi lavaggi. Utilizza solo aria e vapore per sanificarli, con il sistema Deodorising Filter che elimina il 99% di odori e batteri. Non solo vestiti, però: il dispositivo può tenere puliti anche oggetti che sono soliti raccogliere molta polvere, come giocattoli e peluches.

Pulizia della casa

La pulizia non si applica soltanto a ciò che indossiamo, ma anche ai luoghi che abitiamo. Per questo Samsung ha presentato Cube Air Purifier, un purificatore per ambienti silenzioso e che si collega al Wi-Fi per attivarsi quando serve.

Assieme ad esso è stato mostrato l'aspiratore Samsung Jet 75/70, con una potenza di 200W che gli permette di pulire tutti gli spazi della casa, catturando il 99,999% di polvere ed allergeni. Con la batteria extra a disposizione si possono raggiungere ben 2 ore di autonomia complessiva e c'è anche l'accessorio lavapavimenti per pulire più a fondo. Una volta che il comparto di raccolta è pieno se ne occupa la Clean Station. Questa colonnina può raccogliere lo sporco contenuto nell'aspiratore, riducendo di 400 volte la dispersione della polvere nell'aria.

Intrattenimento

La casa si conferma essere il centro del proprio intrattenimento, con il consumo di contenuti su TV che è salito del 25%. Prima di parlare di TV, però, è stato presentato ufficialmente The Premier, il primo proiettore al mondo con tecnologia 4K ed HDR10+. Disponibile nelle versioni da 120″ e 130″, ha una struttura compatta che gli permette di essere utilizzata ovunque ci sia un muro a disposizione. Oltre ad avere le stesse funzionalità smart delle TV Samsung, ha un impianto audio Acoustic Beam dalla resa superiore alla media.

Per quanto riguarda il mondo delle smart TV, The Terrace rappresenta una novità nel target, essendo un prodotto pensato per gli esterni. Disponibile nei tagli da 55″, 65″ e 75″, ha un design minimale ed uno schermo anti-riflesso che ben si adattano ad essere utilizzata in giardino o in terrazza. Sfrutta un pannello QLED 4K con certificazione IP55, così come è certificata la Terrace Soundbar. Lo speaker ad hoc si collega in modo wireless alla TV e usa la tecnologia Adaptive Sound per regolarsi in base ai contenuti che si stanno guardando.

