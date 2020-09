Royole Flexpai 2 riappare: abbiamo la data del nuovo pieghevole

Era il 25 marzo 2020 quando veniva annunciato Royole Flexpai 2, l'ultima iterazione di quello che è stato a tutti gli effetti il primo smartphone pieghevole. Erano tempi strani in Cina e nel mondo, dato che l'epidemia da Coronavirus iniziava a colpire duramente in varie zone del globo. Per questo alla presentazione ufficiale è seguita una fase di standby durante la quale non si è più parlato del dispositivo. Del periodo di commercializzazione non si è mai parlato, facendo intuire che il difficile periodo storico avesse messo a dura prova la linea produttiva di Royole.

Aggiornamento 16/09: abbiamo la data di lancio di FlexPair 2. Ve ne parliamo a fine articolo.

Royole Flexpai 2 si farà, ma bisognerà attendere ancora

A dire il vero Royole Flexpai 2 sarebbe dovuto debuttare nel corso del secondo quarto dell'anno, ovvero aprile/maggio/giugno, ma così non è stato. Rimane ancora il dubbio su quando sarà effettivamente commercializzato, ma nel frattempo le nuove indiscrezioni delineano con più precisione la sua scheda tecnica. Sì, perché in fase di presentazione l'azienda si è voluta focalizzare sulle specifiche chiave, senza scendere troppo nello specifico. Anche perché probabilmente l'azienda ha evitato di dare dettagli che sarebbero potuti essere modificati nel corso del tempo, data la suddetta situazione.

A parlarne è stato il leaker Digital Chat Station, secondo cui lo schermo OLED utilizzato su Royole Flexpai sarà un'unità 4:3 da 7,8″ Full HD+ (1920 x 1440 pixel). Il meccanismo pieghevole è il Cicada Wing di terza generazione e permette al pannello di piegarsi su sé stesso in una maniera similare al primo modello, con una durata di almeno 200.000 piegamenti. Niente da fare per il refresh rate elevato: Flexpai 2 rimarrà conservativo, adottando uno schermo da 60 Hz.

Conferme per il comparto hardware di Royole Flexpai 2, guidato dallo Snapdragon 865 prodotto da Qualcomm. Il taglio di memoria RAM è di 8 GB di tipo LPDDR5, mentre rimane ignoto quello dello storage UFS 3.0. Inizialmente non ci veniva data nessuna informazione sul comparto fotografico, mentre adesso scopriamo che la quad camera avrà sensori da 64+16+8+32 MP. Inoltre, vediamo svelata anche la batteria, un'unità da 4.450 mAh in uno spessore di 6,5 mm da aperto ed un peso complessivo di 340 g.

Aggiornamento 16/09

A mesi di distanza dall'evento iniziale, Royole ha pubblicato la data di presentazione di FlexPai 2. Il keynote si terrà in streaming online il prossimo 21 settembre alle ore 04:30 italiane. Sarà visibile su YouTube sul canale di Royole Corporation, oltre che sul sito ufficiale della società.

