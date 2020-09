Quest'oggi Xiaomi ha annunciato un nuovo smart speaker a marchio Redmi chiamato XiaoAI Touchscreen Speaker Pro, ancora una volta una soluzione dal prezzo economico e dotata di funzionalità di tutto rispetto. Nonostante ciò è impossibile non provare un senso di déjà vu, dato che il design appare identico al dispositivo lanciato lo scorso marzo (di cui qui trovate tutti i dettagli). Ma quali sono le novità introdotte dalla versione Pro?

Redmi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro ufficiale: tutto sul nuovo smart speaker

Per rispondere alla domanda di cui sopra, il grosso delle novità è racchiuso all'interno del dispositivo. Il nuovo Redmi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro, infatti, arriva con lo stesso look del precedente modello, configurandosi come un aggiornamento hardware dello stesso. Il grande cambiamento sta nell'alimentazione: questa volta è presente una batteria integrata da 4.700 mAh e lo smart speaker può essere utilizzato liberamente, senza necessitare del collegamento ad una presa. Tra le altre novità, si passa da 1 GB a 2 GB di RAM (per un'esperienza utente più fluida) ed è stato introdotto il Wi-Fi Dual Band (2.4G/5G).

Frontalmente troviamo ancora una volta un display IPS da 8″ con risoluzione HD; sotto il pannello trova spazio la barra degli altoparlanti. Grazie allo smart speaker sarà possibile effettuare videochiamate, guardare video ed utilizzare speciali applicazioni educative, feature dedicata ai bambini.

Come il nome lascia intendere, è presente il supporto ai comandi vocali tramite XiaoAI, così come la possibilità di interfacciare il dispositivo ai vari prodotti smart di Xiaomi.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo dello smart speaker Redmi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro è di 499 yuan, circa 61€ al cambio attuale, mentre le vendite partiranno – solo in Cina – dal 9 settembre.

