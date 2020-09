Redmi SonicBass sono le prime cuffie wireless con archetto del brand

A inizio mese il brand cinese ha presentato le sue prime cuffie con filo, una soluzione economica al prezzo di meno di 5€ (al cambio) ed importante dal punto di vista degli obiettivi dell'azienda, che mira ad abbracciare sempre più campi, proprio come la casa madre. E ora la costola di Xiaomi ha annunciato le nuove Redmi SonicBass Wireless Earphones, le prime cuffie con archetto che puntano forte sull'autonomia e sul prezzo contenuto.

Redmi SonicBass Wireless Earphones: le nuove cuffie offrono fino a 12 ore di autonomia

Design e caratteristiche

Le nuove cuffie del brand si discostano tantissimo da quanto visto che le ultime AirDots 2: in questo caso lo stile TWS viene accantonato in favore di una soluzione “solo” wireless, dotata di una archetto per mantenere le cuffie salde durante i movimenti più concitati (e l'attività fisica). Le Redmi SonicBass Wireless Earphones arrivano con uno stile molto simile (ma non identico) alle Xiaomi Mi Bluetooth Neckband; gli auricolari sono in-ear e l'archetto ospita una pulsantiera con il bilanciere del volume e il pulsante di Play/Pausa. Presente all'appello la certificazione IPX4 contro gli schizzi d'acqua e il sudore.

Autonomia ed altri dettagli

L'azienda dichiara fino a 12 ore di riproduzione continua, un'autonomia di tutto rispetto e in linea con questa tipologia di prodotti. La connettività è affidata ad un modulo Bluetooth 5.0 ed è presente anche il supporto all'assistente vocale.

Redmi SonicBass Wireless Earphones – Prezzo e disponibilità

Le cuffie Redmi SonicBass Wireless Earphones sono state lanciate solo in Nepal (ebbene sì) al presso di circa 15€ al cambio attuale, ma non è da escludere che Xiaomi decida di portare questa nuova soluzione con archetto anche in altri paesi. Al momento per noi occidentali è quella di “accontentarci” con le Mi Bluetooth Neckband, disponibili su Amazon.

