Redmi Smart TV A: in arrivo cinque nuovi modelli per Xiaomi

Da un po' di tempo a questa parte la costola di Xiaomi ha cominciato a seguire con grande impegno la scia della casa madre, proponendo un ecosistema sempre più complesso e variegato. Dopo le ultime TV X (con display 4K e caratteristiche premium) e il colossale prodotto da 98″, ecco che arriva una nuova serie: Redmi Smart TV A è stata confermata dall'azienda cinese e conterà ben 5 modelli.

Redmi Smart TV A: confermata la nuova gamma di smart TV low budget di Xiaomi

Design e caratteristiche

Al momento la compagnia non ha ancora confermato le specifiche tecniche della nuova serie, limitandosi a pubblicate un poster di annuncio. Quest'ultimo svela il design delle nuove Redmi Smart TV A, che arriveranno nelle versioni da 32″, 43″, 50″, 55″, 65″. Similmente alle ultime Mi TV 4A Horizon di Xiaomi, ci troviamo di fronte ad un look caratterizzato da cornici ultra sottili, in modo da offrire un'esperienza quasi tutto schermo.

Come anticipato poco sopra, per ora non sono presenti dettagli sulle specifiche e dovremo necessariamente attendere ulteriori conferme da Redmi oppure qualche indiscrezione.

Redmi Smart TV A: prime indiscrezioni sul prezzo e data di presentazione

Per quanto riguarda l'ultima della nuova gamma, la compagnia cinese non ha ancora confermato una data d'uscita ma riporta che il debutto avverrà molto presto. Nel frattempo possiamo fare qualche ipotesi sul prezzo di Redmi Smart TV A: il design ricorda quello della serie X ma è lecito immaginare che avremo un prodotto “meno premium”, più vicino a quello della già citata Mi TV 4A Horizon. Probabile che avremo un prezzo di partenza di circa 150€ al cambio, ovviamente per la versione da 32″.

