Da un po' di tempo a questa parte la costola di Xiaomi ha cominciato a seguire con grande impegno la scia della casa madre, proponendo un ecosistema sempre più complesso e variegato. Dopo le ultime TV X (con display 4K e caratteristiche premium) e il colossale prodotto da 98″, ecco che arriva una nuova serie: Redmi Smart TV A è stata confermata dall'azienda cinese e conterà ben 5 modelli. A distanza di pochissimo dal primo teaser, ecco fare capolino Redmi Smart TV A55.

Aggiornamento 23/09: Xiaomi ha lanciato il secondo modello della nuova serie, la smart TV A50. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Redmi Smart TV A: confermata la nuova gamma di smart TV low budget di Xiaomi

Design e caratteristiche

Al momento la compagnia non ha ancora confermato le specifiche tecniche di tutti i modelli della nuova serie, limitandosi a pubblicate un poster di annuncio e alzare il sipario sulla versione A55, da 55″. La famiglia Redmi Smart TV A comprenderà 5 modelli: da 32″, 43″, 50″, 55″, 65″. Similmente alle ultime Mi TV 4A Horizon di Xiaomi, ci troviamo di fronte ad un look caratterizzato da cornici ultra sottili, in modo da offrire un'esperienza quasi tutto schermo.

Come anticipato poco sopra, l'azienda ha già lanciato la versione A55 ma non è dato di sapere quando verranno presentati gli altri membri della serie.

Redmi Smart TV A55 – Tutto su specifiche e caratteristiche

La nuova Redmi Smart TV A55 arriva con una serie di caratteristiche di tutto rispetto, specialmente se messe in relazione con il prezzo di vendita. Il dispositivo integra un pannello da 55″ con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), con supporto HDR. All'interno trova spazio un chipset quad-core MediaTek 9632 accompagnato da 1.5 GB di RAM e 8 GB di storage. Lato connettività sono presenti 2 porte USB, 2 HDMI, una presa per l'antenna, S/PDIF, AV.

Per quanto riguarda la parte audio troviamo il supporto alla tecnologia surround e stereo Mi Sound. Il software è bordo è la nuova MIUI for TV, svelata di recente.

Redmi Smart TV A50 – Tutto su specifiche e caratteristiche | Aggiornamento 23/09

Dopo il debutto della versione da 55″, la compagnia cinese ha rilasciato anche la nuova Redmi Smart TV A50, stavolta equipaggiata con un pannello da 50″ sempre con risoluzione 4K e supporto HDR. Il resto delle caratteristiche ricalca quanto visto in precedenza: l'unico cambiamento riguarda le dimensioni mentre all'interno si tratta della stessa smart TV presentata qualche tempo fa (di cui potete leggere tutti i dettagli poco sopra).

Redmi Smart TV A: si parte con i modelli A55 e A50 – Prezzo e disponibilità | Aggiornamento 23/09

La serie Redmi Smart TV A si configura come una famiglia di smart TV economica, in grado di offrire caratteristiche di fascia alta ad un prezzo abbordabile. Redmi Smart TV A55 ha debuttato alcuni giorni fa in Cina e sarà disponibile all'acquisto dal 30 settembre al prezzo di soli 1.999 yuan, circa 250€ al cambio. Al momento il dispositivo è in preorder ad una cifra ancora più vantaggiosa: 1.777 yuan, circa 222€!

Novità anche per la Redmi Smart TV A50: anche in questo caso le vendite cominceranno il 30 settembre, ma è possibile preordinare il dispositivo a 1599 yuan, circa 201€ al cambio. Dopo la fase di preorder il prezzo salirà a 1699 yuan, 213€.

