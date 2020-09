Redmi S2/Y2 si aggiorna alla MIUI 12 Global Stable | Download

Lanciato ormai due anni fa, qualcuno avrebbe potuto pensare che Redmi S2 non avrebbe ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 12. E invece il team software di Xiaomi ci ha stupito, inserendo lo smartphone nella lista dei modelli compatibili. Conosciuto altrove come Redmi Y2, il suo essere aggiornato conferma la volontà dell'azienda di tenere aggiornati quanti più modelli disponibili.

Aggiornamento 30/09: l'aggiornamento alla MIUI 12 Global Stable arriva anche per i possessori di Redmi S2/Y2. Trovate il link a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Tutti gli aggiornamenti per Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme | Agosto 2020

Redmi S2 riceve il primo aggiornamento con la MIUI 12

Redmi S2 e Redmi Y2 sono lo stesso modello: il primo monicker è quello utilizzato in Cina ed Europa, mentre il secondo è quello riservato all'India. Venne lanciato nel 2018 con un software basato su Android 8.1 Oreo e MIUI 10, per poi aggiornarsi ad Android 9 Pie e alla MIUI 11. L'aggiornamento che sta venendo rilasciato in questi giorni riguarda la MIUI 12.0.4.0.PEFCNXM in veste China Stable, basato ancora su Android 9 Pie.

L'aggiornamento in fase OTA, quindi, riguarda solo gli utenti con ROM cinese, ma non dovrebbe tardare ad arrivare anche la MIUI 12 Global. Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM della madrepatria, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Aggiornamento 30/09

È il turno della MIUI 12 Global Stable a fare il suo debutto a bordo di Redmi S2/Y2, perciò con lingua italiana e servizi Google. Per la sua installazione vale quanto detto sopra.

Scarica la MIUI 12 Global Stable per Redmi S2/Y2

Scarica la MIUI 12 China Stable per Redmi S2/Y2

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu