Ad agosto Redmi Note 9 ha ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 12 stabile (qui trovate tutti i dettagli) per la gioia degli appassionati dell'interfaccia di Xiaomi in possesso del mid-range, ma non è tutto oro quello che luccica e il nuovo firmware starebbe creando non pochi problemi, tra cui Battery Drain, agli utenti che hanno effettuato l'aggiornamento in questione.

Redmi Note 9 aggiornato alla MIUI 12: gli utenti segnalano problemi e bug

Stando alle numerose segnalazioni la MIUI 12 stabile avrebbe portato più problemi che vantaggi agli utenti Redmi Note 9 che sono passati alla nuova UI di Xiaomi. Il primo difetto riscontrato – e segnalato anche all'interno del portale della Mi Community – riguarda il Battery Drain: l'autonomia di Redmi Note 9 risulta “compromessa” e la batteria dura molto meno rispetto a prima dell'aggiornamento.

I problemi non si fermano qui e arrivano segnalazioni anche per quanto riguarda altri aspetti. Si lamentano problemi con varie app (blocchi e freeze di varia natura) così come difetti della connettività tramite Wi-Fi. In questo caso si tratta addirittura di bug presenti nella precedente MIUI 11, trasportati nella nuova versione dell'interfaccia. Per questo motivo, se avete ricevuto la fatidica notifica oppure state valutando il flash manuale meglio aspettare fino all'arrivo di eventuali fix. Teniamo le dita incrociate! Voi avete già aggiornato il vostro Redmi Note 9 alla MIUI 12? Avete riscontrato uno dei problemi elencati? Fatecelo sapere nei commenti in basso!

