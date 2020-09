Ad alcuni Redmi Note 9 la capsula auricolare smette di funzionare: qual è il problema?

Giornata nera per la serie Redmi Note 9: dopo aver trattato i bug che si potrebbero verificare con l'aggiornamento alla MIUI 12 torniamo a parlare dei mid-range di Xiaomi con un ennesimo problema, stavolta riguardante la capsula auricolare e che potrebbe coinvolgere alcuni modelli difettosi.

La serie Redmi Note 9 nel mirino: anche voi avete riscontrato un problema con la capsula auricolare?

Scavando in rete, sia su Reddit che sul forum ufficiale di Xiaomi sono presenti alcuni post che fanno riferimento ad un problema della capsula auricolare di Redmi Note 9: in alcuni casi gli utenti nemmeno si erano accorti di avere un modello difettoso fino al momento di effettuare una chiamata ed accorgersi di essere senza audio. Ormai in tanti utilizzano gli auricolari per una questione di praticità ed è facile “dimenticarsi” dell'esistenza della capsula auricolare del proprio smartphone.

Nel nostro caso abbiamo acquistato un Redmi Note 9 e dopo alcuni giorni di utilizzo la capsula ha smetto di funzionare: l'audio in chiamata è sparito. Per quanto riguarda possibili soluzioni, abbiamo provato un ripristino dello smartphone pensando ad un difetto lato software, ma purtroppo lo smartphone non si è ripreso e la capsula risulta ancora muta.

Di conseguenza è lecito ipotizzare che si tratti di un problema hardware e che siano presenti dei Redmi Note 9 difettosi. Voi avete riscontrato lo stesso problema? Fatecelo sapere nei commenti in basso!

