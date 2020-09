Redmi Note 8 si aggiornerà alla MIUI 12 a stretto giro

Nelle scorse settimane si è parlato in varie occasioni del fatto che Redmi Note 8 e Note 8 Pro non riceveranno Android 11, notizia che ha indispettito non poco gli appassionati dei due modelli. Nonostante ciò i piani per portale la MIUI 12 – su base Android 10 – continuano e secondo le ultime novità non mancherebbe molto al debutto del nuovo firmware dedicato al terminale standard.

Redmi Note 8: la MIUI 12 dovrebbe arrivare a stretto giro

Mentre il modello Note 8 Pro ha già ricevuto la MIUI 12 Stabile (qui trovate tutti i dettagli), la sua controparte base resta ancora orfana dell'aggiornamento. Nonostante ciò, alcune indiscrezioni riportano che la MIUI 12 per Redmi Note 8 arriverà in versione definitiva (quindi non parliamo della beta) nel corso del mese di settembre. Purtroppo il rollout dovrebbe avvenire – come da copione – prima in patria e poi, dopo poco, anche per i dispositivi Global, in versione EEA.

Volendo fare un pronostico, la release potrebbe arrivare verso fine settembre/prima metà di ottobre, ma ovviamente per rispettare questa tempistica tutto dovrà filare liscio. Per concludere, vi ricordiamo ancora una volta che si parla della MIUI 12 Global Stabile basata su Android 10. Comunque, non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

