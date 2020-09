Redmi Note 7 e Note 8: niente Android 11, ma gli utenti non si arrendono

Come prevedibile, ha fatto discutere la lista degli smartphone che non riceveranno l'aggiornamento ad Android 11, nella quale troviamo Redmi Note 7 e Redmi Note 8. Entrambi rilasciati con Android 9 Pie a bordo, si sono successivamente aggiornati all'ultimo Android 10, ma qui dovrebbero fermarsi. Fortunatamente l'aggiornamento alla MIUI 12 è già arrivato su entrambi, ma è normale: gli aggiornamenti della UI è più facile che vengano rilasciati, anche su modelli passati.

Aggiornamento 04/09: continuano le proteste degli appassionati, che chiedono a gran voce Android 11. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

L'aggiornamento ad Android 11 non arriverà per le serie Redmi Note 7 e Note 8, per lo scorno degli utenti

Nonostante fosse una previsione ovvia, diversi possessori di Redmi Note 7 e Note 8 si sono lamentati di questa scelta, trovandosi impreparati sul classico ciclo di aggiornamenti Xiaomi. Basta farsi un giro nei thread dedicati all'interno della Mi Community per avere un assaggio del feedback ricevuto.

Per noi che conosciamo bene la gestione degli aggiornamenti, specialmente di case asiatiche come Xiaomi, non è certo una sorpresa. Difficilmente i mid-range ricevono più di un major update, con soltanto i top di gamma che sono soliti averne due. Per esempio Xiaomi Mi 8, al debutto con Android 8 Oreo ed oggi con Android 10. O anche Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, fra i primi a ricevere l'iniziale Beta di Android 11.

Al contempo, possiamo capire la scontentezza dei possessori dei suddetti modelli, specialmente Redmi Note 8 essendo stato lanciato soltanto un anno fa. Purtroppo è lo scotto da pagare se si vuole avere a che fare con il mondo Android, per quanto i produttori (specialmente cinesi) stiano lievemente migliorando nel tempo. Samsung ha rivisto le proprie politiche, per esempio, promettendo aggiornamenti Android per 3 anni, comprendendo nella lista anche modelli non di fascia alta.

Gli appassionati di Redmi Note 8 e 8 Pro non si arrendono | Aggiornamento 04/09

Durante il mese di agosto ha fatto capolino una lista di dispositivi che non riceveranno Android 11 e tra questi sono spuntati anche i nomi di Redmi Note 8 e del fratello maggiore Pro. La cosa non è andata giù agli appassionati dei due modelli, i quali si sono arrabbiati parecchio (per non dire di peggio… ) e hanno chiesto a gran voce a Xiaomi di tornare sui suoi passi. Addirittura è stato creato un mega thread nel portale ufficiale della Mi Community (lo trovate qui) in cui si fa leva sui risultati raggiunti dalla serie.

Secondo quanto riportato dalla stessa Xiaomi, la gamma Note 8 avrebbe raggiunto la cifra stratosferica di 30 milioni di unità vendute a livello mondiale. Si tratta di un numero riportato dalla stessa azienda e che dovrebbe far pensare ad una maggiore cura verso gli utenti. La questione degli aggiornamenti degli smartphone è di certo controversa, ma non si può dire che le argomentazioni dei Mi Fan non siano convincenti.

Teniamo le dita incrociate e speriamo che Xiaomi cambi idea a proposito di Android 11 a bordo di Redmi Note 8 e Note 8 Pro. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu