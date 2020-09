Redmi Note 10 potrebbe essere una versione “migliorata” di POCO X3 NFC

Da pochissimo il brand partner di Xiaomi ha presentato l'ultimo medio di gamma per il mercato europeo, POCO X3 NFC. Si tratta di uno smartphone che ha conquistato fin da subito il cuore degli appassionati, grazie ad un design totalmente rinnovato, una buona scheda tecnica ed un prezzo appetibile (qui trovate anche la nostra recensione). Intanto cominciano a spuntare le prime indiscrezioni – con tanto di immagini – dedicate a Redmi Note 10 e potrebbe esserci un collegamento tra questi due modelli.

Redmi Note 10 potrebbe essere un rebrand di POCO X3 NFC, ma con una miglioria

Stando alle ultime novità provenienti dalla Cina, Redmi Note 10 potrebbe essere un rebrand di POCO X3 NFC ed arrivare ad un prezzo paurosamente basso (in patria). Nonostante questo dettaglio, il modello della costola di Xiaomi dovrebbe avere una marcia in più. Come visto nelle indiscrezioni precedenti, infatti, il mid-range dovrebbe ospitare il chipset MediaTek Dimensity 820/720, soluzioni dotate del supporto al 5G.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il nuovo POCO è “solo” 4G ed è mosso dallo Snapdragon 732G, fresco di lancio. Inoltre sembra che il prossimo medio di gamma di Redmi avrà due incarnazioni, standard e Pro, con un prezzo di partenza di appena 1.000 yuan, circa 123€ al cambio. Insomma, si tratterebbe di uno smartphone pronto a portare il 5G ad una fascia di prezzo super appetibile (similmente a quanto visto con il rivale Realme V3).

Comunque specifichiamo ancora una volta che si tratta di semplici indiscrezioni e che al momento non abbiamo ancora una conferma ufficiale. Volendo fare un'ipotesi, il modello con tripla fotocamera e punch hole a sinistra (qui trovate tutti i dettagli) potrebbe essere il Note 10 standard, mentre la variante Pro potrebbe mutuare il design visto con POCO X3 NFC, con una Quad Camera ed un foro al centro del display.

