La serie 9 continua a ricevere nuove aggiunte – come il nuovo trittico di low budget presentato in Italia – eppure già si pensa al prossimo Redmi Note 10. Già nelle scorse settimane si vociferava in merito alla presenza del SoC MediaTek Dimensity 820 e ora sembra arrivare un'ennesima “conferma” da parte di AI Benchmark.

Aggiornamento 03/09: il leaker DigitalChatStation svela nuovi dettagli su processore e data di uscita. Inoltre il dispositivo base è comparso nella prima (e presunta) immagine dal vivo. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi Note 10 torna a far parlare di sé, stavolta grazie ad AI Benchmark

Per quanto riguarda le indiscrezioni che abbiamo citato, sappiamo tutti com'è finita. La costola di Xiaomi ha lanciato in patria i modelli Redmi X10 e X10 Pro, i primi modelli al mondo equipaggiati con la nuova soluzione mid-range 5G di MediaTek. Entrambi i dispositivi sono stati avvistati anche in versione Global, ma poi se ne sono perse le traccie. Intanto comincia a farsi strada il prossimo Redmi Note 10, spuntato a sorpresa su AI Benchmark, come segnala il leaker cinese DigitalChatStation.

Come si evince, sembra che il futuro medio di gamma di Redmi sarà mosso ancora una volta dal Dimensity 820 5G. Inoltre la piattaforma sembra “confermare” un ennesimo retroscena: il lancio sarebbe previsto nel corso della seconda metà del 2020. A bordo troviamo poi 8 GB di RAM e Android 10. I test in questione sono datati al 20 luglio 2020. Comunque al momento è ancora tutto troppo nebuloso e restiamo in attesa di ulteriori novità. Probabile che ci sarà da pazientare dato che la serie Note 9 è ancora relativamente giovane: ma, con la compagnia di Lei Jun… mai dire mai!

Aggiornamento 07/08

A tornare a parlare di Redmi Note 10 ci ha pensato Xiaomishka, leaker sempre molto informato sul futuro di Xiaomi e Redmi. Con il codice modello M2004J7AG, lo smartphone dovrebbe essere venduto ufficialmente in Europa durante il mese di settembre. Se così veramente fosse, la presentazione potrebbe avere luogo già nelle prossime settimane.

Xiaomi Cannon certificato: che sia il prossimo Redmi Note 10? | Aggiornamento 01/09

Dopo un bel po' di settimane di silenzio si ritorna a parlare di Redmi Note 10, stavolta grazie alla certificazione di un nuovo smartphone 5G del brand cinese. Il dispositivo sarebbe stato avvistato anche nel codice della MIUI con il nome in codice Xiaomi Cannon (con tanto di variante Cannong), ma al momento non sono presenti altri riscontri. Il “nuovo” smartphone è stato segnalato dal leaker DigitalChatStation ed arriva con il numero di modello M2007J22C.

Secondo lo stesso insider potrebbe trattarsi del già citato Redmi Note 10, dispositivo trattato in molteplici occasioni dal leaker e che dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo il chipset MediaTek Dimensity 820. Secondo le ultime indiscrezioni – ancora in cerca di una conferma ufficiale – il debutto sarebbe previsto nel corso del mese di settembre, ma per il momento tutto tace da parte di Xiaomi.

Redmi Note 10 e Note 10 Pro con Dimensity 720 e 820: avvistato anche dal vivo | Aggiornamento 03/09

Negli ultimi giorni le voci intorno ai prossimi modelli di fascia media della costola di Xiaomi si sono fatte più insistente. DigitalChatStation ritorna nuovamente sulla coppia di smartphone, “svelando” che nel futuro della gamma Redmi Note sono presenti i chipset MediaTek Dimensity 720 e Dimensity 820. A dispetto delle indiscrezioni prevedenti, viene da pensare che il modello Redmi Note 10 avrà dalla sua il SoC 720 mentre la versione 820 potrebbe essere riservata a Redmi Note 10 Pro. In entrambi i casi, quindi, si tratterà di smartphone col supporto al 5G.

In più ricordiamo che questa non è la prima volta che Redmi si affida a MediaTek, dettaglio che permette di mantenere i prezzi bassi e di implementare feature “insolite”, come il pannello AMOLED con sensore ID integrato visto con i modelli 10X e 10X Pro.

Tornando a DigitalChatStation, il leaker sposta il periodo di lancio dei Note 10 e Note 10 Pro: secondo l'insider il duo vedrà la luce durante un evento fissato durante il mese di ottobre. A proposito di prezzi, la serie potrebbe partire addirittura da 1000 yuan (circa 123€ al cambio), andando a “sfidare” il recente Realme V3.

1 di 2

Nel frattempo su Weibo hanno fatto capolino anche le prime (presunte) immagini dal vivo di Redmi Note 10. In base a quanto si vede, frontalmente dovremmo avere un display con punch hole nell'angolo in alto a sinistra. Lo scatto mostra la presenza di 8 GB di RAM e di un SoC con una frequenza di 2.4 GHz. Inoltre è presente Android 10 con patch aggiornate ad agosto, ovviamente tramite MIUI 12. La sigla riportata è M2007J22C, similmente a quanto visto nei precedenti leak.

Il retro – stando a queste immagini – presenta una tripla fotocamera con flash LED, con un layout che ricorda POCO X3. Il modulo fotografico è inserito in una sezione rettangolare, a sua volta incorniciata da un modulo circolare. Un look decisamente atipico per la serie Note, un segnale di cambiamento (ovviamente volendo prendere per buona questa presunta immagine). Per quanto riguarda il sensore principale, pare di tratti di una soluzione da 48 MP.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu