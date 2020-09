Dopo essere arrivato sul flagship Xiaomi Mi 10 Ultra, l'aggiornamento con firmware testato da DxOMark arriva anche sul top gamma Redmi, K30 Pro, migliorando la qualità della fotocamera. C'è speranza quindi che arrivi anche su POCO F2 Pro?

Redmi K30 Pro: ecco come migliora la fotocamera con il firmware d'aggiornamento certificato DxOMark

Andando a dare uno sguardo al changelog dell'aggiornamento per Redmi K30 Pro, con firmware build V12.0.9.0.QJKCNXM certificato DxOMark, troviamo importanti miglioramenti alla fotocamera come la doppia scena anteriore e posteriore, nuove filigrane AI e le funzioni di scatto attivate tramite comandi vocali. Inoltre, arriva la modalità fotogramma cinematografico, oltre ai filtri fotografici in verde/arancio e black ice. In più, per i video arrivano i filtri black gold, black ice, verde/arancio e cyberpunk.

Un aggiornamento sicuramente molto interessante per Redmi K30 Pro che sicuramente farà felici i fan della fotocamera e sarebbe ottimo se questi miglioramenti possano arrivare anche Global sul POCO F2 Pro, che altri non è che il gemello occidentale del top gamma di Redmi. Attualmente non è ancora previsto, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci novità in merito a questo firmware certificato da DxOMark, che ha già premiato nella sua classifica la versione Zoom, attualmente nella Top 10.

