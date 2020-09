Stamattina Xiaomi ha lanciato ufficialmente in India Redmi 9A (inizialmente si pensava che arrivasse con la sigla 9i), dispositivo di fascia media proposto come di consueto ad una cifra golosa. Oltre a questo smartphone la costola della compagnia di Lei Jun ha presentato anche le sue prime cuffie cablate Redmi Earphones, una soluzione colorata ed economica: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità!

Redmi Earphones sono le prime cuffie cablate della costola di Xiaomi

Design e caratteristiche

In termini di design le cuffie Redmi Earphones arrivano con un look in-ear ed una presa mini-jack da 3.5 mm (quindi niente Type-C), un stile decisamente classico che ricalca le mire del brand partner di Xiaomi verso la fascia media. Gli auricolari sono dotato di un driver da 10 mm, supporto Hi-Res, un microfono per le chiamate ed una pulsantiera posizionata lungo il cavo. Il corpo è realizzato in alluminio, con tappi in silicone; il filo misura 1.25 m di lunghezza.

Secondo quanto riportato dalla stessa compagnia cinese, il microfono integrato ad alta definizione permette di beneficiare di una qualità cristallina in chiamata; inoltre il driver dinamica da 10 mm offre bassi potenti e buone prestazioni per gli alti. Una pressione prolungata del pulsante consente di richiamare l'assistente vocale; sulla pulsantiera non è presente il bilanciere del volume. Infine, il plug mini-jack è realizzato ad L, in modo da evitarne l'usura.

Redmi Earphones ufficiali – Prezzo e disponibilità

Come anticipato, le nuove Redmi Earphones sono state lanciate in India: il prezzo di vendita è di 399 rupie, circa 4.60€. Le cuffie con filo di Redmi saranno disponibili a partire dal 7 settembre sul portale di Xiaomi, Amazon India e Flipkart.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu