Redmi Buds potrebbero essere le prime cuffie TWS con stelo del brand

Il 29 settembre si terrà il lancio di una serie di nuovi prodotti Xiaomi in India, tra cui il primo smart speaker del brand fuori dai confini cinesi e Mi Watch Revolve, smartwatch dedicato al mercato internazionale. A quanto pare Redmi non sarà da meno e ha annunciato l'evento Redmi Beat Drop, fissato per il 30 settembre, con nuovi prodotti audio in arrivo. E il primo teaser poster anticipa quelle che saranno le novità in fatto di cuffie TWS, con le presunte Redmi Buds (o AirDots Pro se preferite).

Redmi potrebbe lanciare le nuove cuffie TWS Buds (o magari AirDots Pro) durante l'evento Redmi Beat Drop

📢 Introducing #RedmiBeatDrop, 🔥 new audio property from @redmiindia! 🔊 Exciting #Audio products!

🔊 Beat-dropping MEGA announcements! Psst… did you spot them in the teaser? 👀 Check out: 👉 https://t.co/QR1nc8KvVC RT to get the party started! 🥁 I ♥️ Mi #Redmi #Xiaomi pic.twitter.com/ugZoW2uK3p — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 23, 2020

L'annuncio arriva direttamente tramite i canali social del brand, ripreso anche da Manu Kumar, a capo della divisione indiana. L'evento Redmi Beat Drop è fissato per il 30 settembre e – come mostrato dallo stesso teaser – saranno presentati almeno due cuffie TWS. L'immagine in basso vi permette di dare un'occhiata più da vicino ai nuovi auricolari. Nel primo caso, all'interno della lettera B troviamo un paio di cuffie in stile AirDots: si tratta di una soluzione simile al modello S lanciato proprio in India a maggio. Insomma, al momento non è dato di sapere quali saranno le novità introdotte da questo prodotto.

1 di 2

Le cose si fanno ancora più interessanti osservando la scritta Drop. Qui è possibile notare il design di quelle che dovrebbero essere le prime cuffie TWS con stelo del brand. Ovviamente non è da escludere che sia fumo negli occhi e che si tratti delle SonicBass, cuffie wireless con archetto lanciate alcune settimane fa in Nepal. In alternativa potrebbe trattarsi di un prodotto inedito, forse in arrivo con il nome di Redmi Buds (per fare il verso alle rivali Realme e a OnePlus) oppure Redmi AirDots Pro. Che ve ne pare di questi nomi? Quale preferite? Ovviamente al momento non vi è ancora una conferma da parte dell'azienda e restiamo in attesa di novità o leak.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu