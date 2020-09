A fine agosto Xiaomi ha lanciato Redmi 9 per il mercato indiano, modello da non confondere con la nostra versione, la quale corrisponde al 9 Prime in India. In questo caso si tratta invece del dispositivo 9C, ribattezzato per l'occasione. La confusione che si può generare è ovviamente tanta, eppure sembra che le cose siano destinate a farsi ancora più ingarbugliate con il debutto del Redmi 9i: andiamo a dare un'occhiata a tutti i dettagli del nuovo arrivato, tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Redmi 9i ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range

Siamo di fronte all'ennesimo rebrand?

Il design del “nuovo” Redmi 9i lascia poco spazio ai dubbi: si tratta infatti di uno stile già ampiamente collaudato e non si tratta – com'è facile intuire – di uno smartphone inedito, bensì dell'ennesimo rebrand destinato al mercato indiano. Il device in questione è essere una versione alternativa del Redmi 9A, modello lanciato in Europa e in vendita anche in Italia. Ma che cosa cambia rispetto al dispositivo presentato anche da noi?

Caratteristiche e hardware

Per quanto riguarda le specifiche di Redmi 9i, il dispositivo presenta un pannello IPS da 6.53″ con risoluzione HD+, rapporto in 20:9 ed un notch a goccia contenente la selfie camera da 5 MP. Il chipset equipaggiato – mutuando le specifiche del modello 9A – è quindi il MediaTek Helio G25, con una batteria da 5.000 mAh (con ricarica da 10W) e memoria espandibile. La fotocamera principale è composta da un singolo sensore da 13 MP, accompagnato dal flash LED.

Il pacchetto connettività offre il supporto Dual SIM 4G LTE, Wi-Fi Single Band, Bluetooth 5.0, GPS ed una porta microUSB per la ricarica. Presenti all'appello l'ingresso mini-jack per le cuffie ed un rivestimento anti-schizzo P2i.

La vera differenza rispetto a Redmi 9A è da ricercarsi esclusivamente nel taglio di memoria: quest'ultimo viene proposto con 2/3 GB di RAM (accompagnati da 32 GB di storage). Il Redmi 9i, invece, arriva con 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna.

Redmi 9i ufficiale – Prezzo e disponibilità

Se vi aspettavate un dispositivi nuovo di zecca, purtroppo resterete delusi. Redmi 9i rappresenta l'ennesimo rebrand di Xiaomi per l'India e non un'aggiunta inedita alla gamma: il prezzo parte da 8.299 rupie (circa 94€) per il modello da 4/64 GB e sale a 9.299 rupie (circa 106€ al cambio) per quello da 4/128 GB. Le vendite partiranno in patri dal 18 settembre.

