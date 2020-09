Quest'oggi, 27 agosto, Xiaomi ha lanciato un nuovo mid-range per il mercato indiano: si tratta di Redmi 9, modello da non confondere con la nostra versione, la quale corrisponde al 9 Prime in India. In questo caso si tratta invece del dispositivo 9C, ribattezzato per l'occasione. La confusione che si può generare è ovviamente tanta, eppure sembra che le cose siano destinate a farsi ancora più ingarbugliate con il debutto del Redmi 9i, anticipato dal leaker Ishan Agarwal.

Aggiornamento 09/09: il medio di gamma ha una data di uscita. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi 9i: tutto quello che sappiamo sul prossimo mid-range

Siamo di fronte all'ennesimo rebrand?

L'insider del mondo tech, in genere affidabile, svela l'esistenza di un “nuovo” smartphone di Xiaomi in arrivo in India. Si tratta appunto di Redmi 9i, anche se al momento non è stato ancora confermato né dalla compagnia cinese né dalla divisione indiana della stessa. Il leaker “conferma” la presenza di due versioni – da 4/64 GB e da 4/128 GB – nelle colorazioni Nature Green, Sea Blue e Midnight Black. Nonostante ciò non dovrebbe trattarsi di uno smartphone inedito, bensì dell'ennesimo rebrand destinato al mercato indiano. Il device in questione potrebbe essere una versione alternativa del Redmi 9A, modello lanciato in Europa e in vendita anche in Italia.

Caratteristiche e hardware

Volendo prendere per buona quest'ipotesi, il Redmi 9i dovrebbe avere dalla sua una pannello IPS da 6.53″ con risoluzione HD+, rapporto in 20:9 ed un notch a goccia contenente la selfie camera da 5 MP. Il chipset equipaggiato – prendendo le specifiche del modello 9A – sarà quindi il MediaTek Helio G25, con una batteria da 5.000 mAh e memoria espandibile. La fotocamera principale è composta da un singolo sensore da 13 MP, accompagnato dal flash LED.

Ovviamente il tutto va preso come una semplice indiscrezione, almeno fino ad una conferma da Xiaomi oppure da leak più sostanziosi. Al momento mancano ancora dettagli su prezzo e data di uscita, ma di certo non tarderanno ad arrivare novità nei prossimi giorni.

Redmi 9i: Xiaomi conferma la data di uscita | Aggiornamento 09/09

Sta per arrivare una nuova aggiunta alla famiglia di mid-range della costola di Xiaomi: Redmi 9i sarà presentato ufficialmente il 15 settembre per il mercato indiano. Inizialmente si pensava fosse un rebrand del modello 9A, lanciato anche da noi; tuttavia quest'ipotesi è stata smontata dal debutto in India del già citato 9A. Allo stato attuale, quindi, non è dato di sapere quali siano le caratteristiche del prossimo dispositivo.

Tramite la pagina dedicata, l'azienda ha confermato che avremo un display con notch a goccia, una batteria capiente, almeno 4 GB di RAM e debutterà con la MIUI 12 a bordo.

