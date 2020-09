Da quando è uscito in Cina ed in seguito ufficialmente anche in Italia, Redmi 9A è sicuramente tra gli smartphone low cost più interessanti per scheda tecnica e prezzo. A breve diventerà ancora più interessante grazie alla nuova versione con tanta memoria in più ed un costo che resta davvero competitivo.

Redmi 9A: in arrivo la versione da 4/128 GB di memoria ancora sotto i 100 € (in Cina)

Di per sé o meglio, per le specifiche Redmi 9A resta quasi lo stesso, con il suo display LCD HD+ da 6.53″, il suo SoC MediaTek Helio G25, la sua unica fotocamera posteriore da 13 MP, la selfie camera drop notch da 5 MP e l'enorme batteria da 5000 mAh. Come ricordate inoltre, esso era dotato anche di un mai banale jack per le cuffie, oltre all'espansione di memoria da 512 GB.

Ecco proprio la memoria è il miglioramento che avrà questa nuova versione di Redmi 9A, che passa dai precedenti e attuali 2 GB di RAM e 32 GB di storage ad una più interessante configurazione da 4 GB di RAM ben 128 GB di storage, che gli fa assumere tutto un altro senso, soprattutto considerato il prezzo, che si impone a 799 yuan, circa 98 € al cambio.

Questo fa capire quanto Xiaomi punti davvero tanto verso questo dispositivo, dato che già qualche tempo fa Redmi 9A fu elogiato per essere un prodotto economico, ma di qualità. Per quanto riguarda la versione italiana di questo dispositivo con più memoria, non ci sono troppe informazioni, ma non è affatto escluso che possa arrivare qui ufficialmente.

