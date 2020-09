Redmi 10X con Dimensity 820 batte il Kirin 985 su Antutu

Mentre la classifica dei modelli top su Antutu è dominata dallo Xiaomi Mi 10 Ultra (una new entry che forse potremo apprezzare anche in versione Global), l'elenco dei migliori smartphone di fascia media di agosto 2020 vede protagonista Redmi 10X ed il chipset Dimensity 820 di MediaTek: un'accoppiata vincente!

Redmi 10X e 10X Pro protagonisti della classifica dei mid-range di Antutu | Agosto 2020

Lanciati lo scorso maggio, Redmi 10X e 10X Pro sono entrambi equipaggiati con il già citato Dimensity 820, soluzione 5G votata alla fascia media, realizzato a 7 nm e con una frequenza massima di 2.6 GHz. Dopo un mese di luglio particolarmente soddisfacente, MediaTek conquista anche la classifica di Antutu di agosto 2020, grazie alla presenza dei due modelli targati Redmi. Una bella soddisfazione, specialmente perché la coppia di smartphone si posiziona sopra Honor 30, Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro, tutti mossi dal processore Kirin 985, soluzione di tutto rispetto, degna di un flagship. Ma bando alle ciance, vi lasciamo con la classifica completa dei mid-range di agosto.

Redmi 10X Redmi 10X Pro Honor 30 Huawei Nova 7 Huawei Nova 7 Pro Honor X10 Honor 30S Huawei Nova 7 SE Redmi K30 5G OPPO Reno 4 5G

In base a quanto si evince dall'elenco di agosto… è guerra aperta tra Redmi e Huawei/Honor per quanto riguarda il mercato degli smartphone di fascia media in Cina!

