Il nuovo smartphone da gaming è finalmente ufficiale anche se il termine “nuovo” non calza per nulla. Red Magic 5S è finalmente ufficiale e porta con sé poche novità rispetto al modello 5G presentato qualche tempo fa e recensito qui: andiamo a scoprire tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del nuovo arrivato di Nubia!

Aggiornamento 02/09: finita la fase di preorder, Red Magic 5S Global è disponibile in vendita anche in Europa. Trovate tutti i dettagli ed i prezzi a fine articolo.

Red Magic 5S ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Com'era facile intuire dalle prime immagini condivise da Ni Fei a poche ore dal debutto, Red Magic 5S adotta il medesimo design del modello precedente. Ancora una volta abbiamo un ampio pannello AMOLED da 6.65″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, frequenza di campionamento al tocco a 240 Hz, sensore ID integrato e certificazione TUV Rheinland. Il display utilizza la tecnologia Touch Choreographer per impostare automaticamente il frame rate in base alla situazione, in modo da poter avere a disposizione sempre le prestazioni massime.

Ci aspettavamo un comparto tecnico rinnovato, con il nuovo SoC Plus di Qualcomm, e invece Red Magic 5S adotta nuovamente lo Snapdragon 865, stavolta con RAM LPDDR5 fino a 16 GB. Lato storage, non mancano fino a 256 GB di memoria UFS 3.1, per la massima potenza e fluidità durante l'utilizzo.

Il retro del dispositivo, dal design aggressivo ed ipnotico, presenta un logo LED al centro; lungo il bordo destro trovano spazio due Shoulder Triggers, pulsanti touch un una frequenza di campionamento da 320 Hz.

Sistema di raffreddamento

La compagnia cinese ha rinnovato il suo sistema di raffreddamento, portandolo al livello successori. Red Magic 5S integra un sistema al liquido con un tubo di raffreddamento ad L, realizzato con materiali nano termici di grado aerospaziale. L'interno del dispositivo è dotato di sensori di temperatura intelligenti, in grado di monitorare la situazione durante l'utilizzo del flagship e le fasi di gaming. Il nuovo sistema offre anche una ventola di raffreddamento, ormai marchio di fabbrica della serie. Tuttavia a questo giro abbiamo una novità già anticipata nei giorni scorsi: il sistema al liquido è accompagnato da sezioni in argento, il metallo con la più alta conducibilità termica. Il sistema a ventola si attiva anche durante la ricarica della batteria da 4.500 mAh, con tecnologia da 55W.

Oltre a questa miglioria, l'azienda ha presentato il nuovo accessorio Ice Doc per Red Magic 5S, una ventola esterna progettata per evitare problemi di surriscaldamento dello smartphone durante le fasi di gaming intense e prolungate.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.65″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 387 PPI, refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 387 PPI, refresh rate a , protezione Gorilla Glass; dimensioni di 168.56 x 78 x 9.75 mm per 218 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12/16 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; tripla fotocamera da 64+8+2 MP f/2.0, grandangolo a 120°, video 8K, autofocus e flash LED;

f/2.0, grandangolo a 120°, video 8K, autofocus e flash LED; selfie camera da 8 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Dual Frequency GPS, USB Type-C 3.0, ingresso mini-jack, sistema di vibrazione 4D;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 55W;

con ricarica rapida 55W; sistema operativo Android 10 con RedMagic OS 3.0.

Red Magic 5S ufficiale – Prezzo e disponibilità | Aggiornamento 2/09

Red Magic 5S Global è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale, anche per l'Italia, con spedizioni a partire da oggi. Il prezzo ammonta a 579€ per la variante da 8/128 GB nella colorazione Sonic Silver. Si sale a 649€ per quella in colorazione Pulse da 12/256 GB. Non è presente la versione da 16/256 GB, disponibile ad oggi unicamente in Cina per 4999 yuan (circa 608€ al cambio).

