Nell'ultimo periodo abbiamo analizzato veramente tantissime scope elettriche, vacuum cleaner e aspirapolvere smart, solitamente tutte Dreame, Jimmy o Xiaomi, ma questa volta abbiamo deciso di prendere in considerazione un nuovo prodotto di un brand emergente su Amazon, ovvero Tineco e più nel dettaglio parliamo della Tineco A11 Master.

Questa ha dalla sua una dotazione di accessori numerosissima ed un design moderno, ma con colorazioni vintage. Insomma, sarà riuscita questa scopa elettrica senza fili a sorprenderci? Scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Tineco A11 Master

Unboxing – Tineco A11 Master

Durante tutti questi anni in GizChina ho avuto modo di analizzare più di 30 prodotti per la pulizia della casa, ma penso di non aver mai visto una dotazione più completa di quella della Tineco A11 Master. Infatti, all'interno della confezione troviamo:

Tineco A11 Master (corpo);

tubo rigido;

mini spazzola motorizzata;

grande spazzola motorizzata multiuso con LED;

grande spazzola motorizzata morbida con LED;

bocchetta lunga flessibile per fessure;

bocchetta per fessure rigida;

bocchetta 2 in 1;

bocchetta morbida;

tubo flessibile a molla;

tubo pieghevole (snodo) multi-angolo;

filtro aggiuntivo con accessorio per pulizia automatica;

utensile per la rimozione dei capelli;

supporto a muro;

batteria aggiuntiva;

alimentatore da parete con presa europea.

Design e costruzione

Come detto in apertura, uno degli aspetti più belli di questa Tineco A11 Master è sicuramente il suo aspetto. Infatti, questa possiede una colorazione azzurra e argentata che gli conferisce un look moderno, ma con alcuni dettagli arancioni sulla spazzola morbida che hanno dei richiami vintage.

Personalmente mi è piaciuta tanto, ma i pareri estetici sono soggettivi e possono cambiare in base ai vostri gusti. Quello che tuttavia è oggettivo è che la costruzione in plastica rigida risulta essere resistente a graffi e urti e sappiamo bene quante volte può accadere con una scopa elettrica.

Montare i pezzi è veramente molto semplice grazie agli incastri ed ai pulsanti di sgancio e, inoltre, sarà altrettanto facile smontare le parti interne per la pulizia del contenitore e dei filtri. Proprio quest'ultimo può essere svitato velocemente dalla parte inferiore, mentre il filtro HEPA può essere estratto nella parte adiacente al tasto power.

L'impugnatura a pistola è ottima e come se non bastasse abbiamo anche il blocco sul pulsante di accensione, il quale ci consentirà di non tenerlo necessariamente premuto. L'utilizzo ad una mano sarà dunque semplicissimo e, inoltre, viene facilitato anche dalle spazzole rotanti motorizzate che ci aiuteranno a far scorrere l'aspirapolvere sul pavimento.

Il contenitore della polvere è abbastanza capiente, parliamo di circa 0.6 litri e può essere sganciato dal basso molto velocemente. Devo dire che l'azienda ha pensato ad un'ottima soluzione che ci permetterà di svuotarlo velocemente e senza sporcarci, visto che per effetto della gravità la polvere cadrà senza l'ausilio delle mani.

L'unico aspetto che mi ha convinto a metà è la ricarica, in quanto non potremo ricaricare le batterie inserendo direttamente lo spinotto, ma potremo farlo solo attraverso il supporto a muro. Ho trovato ottimo il fatto di poterne ricaricare due contemporaneamente, ma per fare ciò dovremo necessariamente fare dei buchi sul muro ed installarlo.

Non abbiamo dunque una soluzione pratica per chi non vuole o non può farlo, se non poggiare la staffa in plastica su un ripiano, ma a quel punto il corpo dell'aspirapolvere non aderirà perfettamente ai contatti (mentre la batteria singola sì, guardate la foto per capire).

Tuttavia, questo consente di alloggiare diverse spazzole, facendoci risparmiare un notevole spazio.

Specifiche tecniche

Tensione: 21.6V = 2000 mAh Li-ion;

Potenza nominale: 450W;

Potenza d'aspirazione: 120W;

Capacità del contenitore della polvere: 0.6 L;

Tempo di ricarica: 3-4 ore;

Tensione di ricarica: 100-240V.

Funzionamento

Utilizzare la Tineco A11 Master è veramente molto semplice perché è caratterizzata da due modalità, la standard e la Max.

Sebbene la prima possa risultarvi poco potente, in realtà è più che sufficiente per un utilizzo quotidiano sullo sporco più consistente. Ovviamente qualora questo sia più radicato e fino allora vi consiglio di utilizzare la modalità Max, la cui potenza d'aspirazione si spinge fino a 120W.

In questo caso la Tineco va che è una meraviglia e grazie alla scopa rotante motorizzata riuscirà a catturare anche la polvere più sottile, non lasciandone più traccia. Ho fatto dei test anche su caffè e farina ed i risultati sono stati degni di nota.

Tuttavia è bene analizzare anche tutte le spazzole che l'azienda ha messo a disposizione, in quanto devono essere utilizzate su superfici differenti per dare il meglio. Vediamole insieme:

Spazzola motorizzata LED con rullo morbido grande: ideale per pavimenti duri, in particolare pavimenti delicati in legno. Aspira la polvere sottile e grossa simultaneamente;

ideale per pavimenti duri, in particolare pavimenti delicati in legno. Aspira la polvere sottile e grossa simultaneamente; Spazzola motorizzata multiuso LED grande: ideale sia per pavimenti duri, ma sopratutto per moquette e tappeti;

ideale sia per pavimenti duri, ma sopratutto per moquette e tappeti; Mini spazzola motorizzata: per pulire tappezzerie, materassi ecc. Particolarmente adatta per aspirare i peli di animali e per rimuovere la sporcizia incrostata;

per pulire tappezzerie, materassi ecc. Particolarmente adatta per aspirare i peli di animali e per rimuovere la sporcizia incrostata; Bocchetta 2 in 1: è composta da una spazzola morbida e una bocchetta ampia rigida e per passare da una all'altra è necessario premere il pulsante di rilascio. La spazzola morbida è ideale per pulire i mobili con superfici dure, mentre quella ampia è pensata per aspirare tappezzeria, tende ecc.;

è composta da una spazzola morbida e una bocchetta ampia rigida e per passare da una all'altra è necessario premere il pulsante di rilascio. La spazzola morbida è ideale per pulire i mobili con superfici dure, mentre quella ampia è pensata per aspirare tappezzeria, tende ecc.; Bocchetta per fessure: Per angoli, nicchie e altri punti difficili da raggiungere come sedili e tappetini di automobili, cornici e così via;

Per angoli, nicchie e altri punti difficili da raggiungere come sedili e tappetini di automobili, cornici e così via; Bocchetta morbida: è composta da setole angolate e da una bocchetta con forma ovale, i quali offrono un contatto morbido e antistatico. Questa è ideale per spolverare mensole, lampadari, superfici delicate, dispositivi elettronici e molto altro;

è composta da setole angolate e da una bocchetta con forma ovale, i quali offrono un contatto morbido e antistatico. Questa è ideale per spolverare mensole, lampadari, superfici delicate, dispositivi elettronici e molto altro; Bocchetta per fessure lunga e flessibile: è possibile piegarla per raggiungere più facilmente i punti stretti e difficilmente raggiungibili con quella normale. Potrete utilizzarla per togliere la polvere da dietro i mobili, intorno al frigorifero, negli spazi ristretti dietro al divano o al letto e tanto altro ancora;

è possibile piegarla per raggiungere più facilmente i punti stretti e difficilmente raggiungibili con quella normale. Potrete utilizzarla per togliere la polvere da dietro i mobili, intorno al frigorifero, negli spazi ristretti dietro al divano o al letto e tanto altro ancora; Tubo pieghevole multi-angolo: utilizzabile come giuntura con altre spazzole per raggiungere posti in alto o in basso senza affaticarci;

utilizzabile come giuntura con altre spazzole per raggiungere posti in alto o in basso senza affaticarci; Tubo telescopico flessibile: vale la stessa cosa che abbiamo detto poco fa, ma è maggiormente indicato per pulire i veicoli. Questo è compatibile con tutti gli accessori tranne che per le spazzole motorizzate.

Alle descrizioni ho aggiunto anche i due tubi utili per facilitare le pulizie. Allo stesso modo voglio parlarvi dell'utensile per la pulizia del pre-filtro. Infatti, spesso la perdita di potenza dell'aspirapolvere può essere dovuta al filtro sporco, per questo motivo Tineco ha deciso di aggiungere questo accessorio.

Basterà difatti estrarlo dal corpo, sostituirlo con uno nuovo e nel frattempo inserire quello vecchio nell'utensile. A quel punto collegate quest'ultimo all'unità centrale, accendetela in modalità Max, ruotate il coperchio laterale ed il gioco è fatto!

Voglio concludere la sezione con un dettaglio che mi è piaciuto molto e che spero di trovare ogni volta su tutte le scope elettriche che provo, ovvero i LED sulla spazzola principale. Sulla Tineco sono addirittura due gli accessori che li montano.

Personalmente li trovo estremamente utili per poter vedere meglio i punti più sporchi e per capire dove la polvere rimane radicata. Ottimo lavoro.

Autonomia

Per quanto riguarda la batteria, la Tineco A11 Master ha in dotazione ben 2 batterie estraibili da ben 2000 mAh ciascuna, questo significa che sarà possibile sostituirle velocemente nel momento in cui sono scariche. Non sempre le aziende inseriscono una doppia unità, quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla scelta dell'azienda.

Ma nel concreto, com'è l'autonomia? Sotto questo punto di vista si poteva fare di più (e forse è per questo che abbiamo due batterie), perché con la spazzola motorizzata in modalità standard arriviamo fino a 25 minuti di utilizzo, mentre in modalità Max raggiungiamo al massimo 10 minuti.

Per quanto riguarda la ricarica, invece, questa è un po' lenta perché impiega circa 3 ore e mezza per portare la batteria dallo 0 al 100%. Fortunatamente avendone 2 possiamo alternarle per non dover aspettare le tempistiche richieste, ma in qualsiasi caso potrete ricaricarle anche entrambe contemporaneamente.

Conclusioni e prezzo – Tineco A11 Master

Prima di arrivare alle conclusioni parliamo del prezzo, perché attualmente la Tineco A11 Master è disponibile in offerta su Amazon a circa 320 euro grazie ad un coupon di 69 euro attivabile direttamente sulla pagina del prodotto (basterà mettere la spunta sulla casella). Infatti, di listino verrebbe 389 euro, ma dal momento che escono spesso degli sconti vi consiglio di monitorare costantemente i nostri gruppi Telegram di GizDeals.

La cifra potrebbe sembrarvi elevata, ma in realtà questa Tineco A11 Master offre delle ottime prestazioni e tantissimi accessori inclusi di base nella dotazione, i quali solitamente andrebbero acquistati separatamente con altre scope (e quindi si arriva facilmente al prezzo della Tineco).

Personalmente credo sia una buona soluzione, tenendo sempre in considerazione che abbiamo la sicurezza dell'acquisto su Amazon e la garanzia ufficiale di 2 anni. Tuttavia, rimanete sintonizzati sul nostro sito perché a breve uscirà la recensione di un altro nuovo prodotto dell'azienda cinese che, oltre ad aspirare, lava anche!

