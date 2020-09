Che nel mondo dei monopattini elettrici Kugoo sia un'azienda poliedrica è ormai un dato di fatto. Il parco prodotti del colosso cinese infatti ormai comprende monopattini elettrici economici, modelli velocissimi, oppure modelli adatti a qualsiasi tipo di strada o utilizzo come il Kirin M4 Pro. Ma il monopattino del quale parleremo oggi, sostanzialmente potrebbe sostituire gran parte dei modelli prodotti dall'azienda, perché è un prodotto adatto a tutte le necessità, ha un motore da 500w e ruote più grandi rispetto ai suoi diretti competitor, e poi è uno dei monopattini elettrici più belli e meglio realizzati nel mercato.

È il Kugoo G-Max, è realizzato con un telaio in magnesio e alluminio, ha una pedana comodissima e può raggiungere i 35 Km/h in totale stabilità e sicurezza. Certo, non è perfetto e non è tra i più economici, ma con il nostro coupon NNN80OFF potrete portarlo a casa a 577 euro su Geekbuying (link in basso), spedito da Europa con consegna veloce e senza oneri doganali. Il che non è niente male.

Recensione Kugoo G-Max

Contenuto della confezione

Sostanzialmente, il Kugoo G-Max esce dalla confezione già montato e, per questo, le dimensioni del pacco sono piuttosto ingombranti. Tutto quello che bisognerà fare sarà saldare il manubrio alla struttura verticale con due viti, utilizzando il kit di montaggio in dotazione, e mettere a ricaricare il monopattino con l'alimentatore che esce dalla confezione e che ha la spina italiana.

Nella confezione esce anche una prolunga per gonfiare i pneumatici, cosa che vi consiglio vivamente di fare al primo utilizzo del mezzo perché potrebbe essere consegnato con le gomme leggermente sgonfie.

Scheda tecnica

Potenza motore: 500W (di tipo brushless);

Velocità massima: 35 km/h;

Batteria: 36V 10AH;

Pneumatici: da 10 pollici;

Tre modalità di guida;

Luce anteriore LED;

Telaio lega d'alluminio e magnesio;

Peso: 20 kg;

Dimensioni da aperto: 94 x 102 cm;

Dimensioni da chiuso: 72 x 102 cm.

Design e materiali di costruzione

Il design del Kugoo G-Max è senza ombra di dubbio tra i più belli del mercato. La sua struttura in magnesio e lega d'alluminio trasmette un'ottima sensazione di stabilità e qualsiasi particolare del monopattino è stato studiato per conferirgli un aspetto moderno e decisamente minimale. Pesa però 20 Kg, il che lo rende forse borderline in quanto a portabilità e maneggevolezza quando non lo si utilizza, ma il sistema di chiusura del manubrio è stato totalmente riprogettato e risulta comodo, stabile, sicuro e molto veloce da utilizzare.

1 di 20

Ottima la pedana, che è grande addirittura 7.9 pollici e che è coperta da uno strato in silicone in grado di offrire un ottimo grip ai piedi e che, tra le altre cose, è anche molto semplice pulire. Fantastiche le ruote da 10” a camera d'aria che non fanno assolutamente sentire la mancanza di un sistema di ammortizzatori e che non solo garantiscono un'ottima stabilità, ma attutiscono benissimo anche le vibrazioni o i piccoli fossi.

Sulla parte superiore del manubrio è integrata una luce LED che è possibile accendere con uno dei tasti presenti in prossimità delle maniglie, e proprio al centro è stato integrato un display retroilluminato sul quale si potrà controllare la velocità attuale, i chilometri percorsi, la marcia utilizzata e la tensione del freno elettronico. Ma è qui che iniziamo a trovare il primo punto a sfavore del sistema pensato da Kugoo: il display è stilisticamente molto bello ed integrato alla perfezione nel manubrio, peccato però che in condizioni di luce diretta diventa praticamente invisibile e perde qualsiasi utilità.

Il freno a disco è posteriore, è gestito elettricamente e garantisce un'ottima frenata anche sul bagnato, ed è supportato da un potentissimo sistema EBS anteriore: la frenata rigenerativa è forte, decisa e si può personalizzare tramite l'applicazione companion del monopattino.

Applicazione

Tramite il modulo Bluetooth integrato nel monopattino, sarà possibile gestirne alcune funzionalità tramite un'applicazione gratuita per iOS ed Android, che ho però trovato molto spartana e con un particolare che, al solo pensiero, mi fa sorridere.

Tramite l'app sarà possibile controllare tutte le informazioni già visualizzate nel display sul manubrio, ma anche attivare il cruise control (che io consiglio vivamente di tenere sempre disattivato), la potenza della frenata rigenerativa e bloccare il monopattino con una sorta di antifurto meccanico che blocca la ruota: peccato però, che l'associazione con l'applicazione non richiede nessuna password, e qualora il monopattino fosse stato bloccato dall'app, chiunque la installasse potrebbe associarla al dispositivo e sbloccarlo in pochi secondi. È o non è una cosa ridicola?

Potenza motore – Kugoo G-Max

Il motore del Kugoo G-Max è un potentissimo brushless da 500w, che però è stato accoppiato ad una batteria che ho trovato leggermente sottodimensionata rispetto al motore: è una 36V a 10Ah che, in quanto a prestazioni, è come se limitasse tutto il monopattino: verò è però, che in Italia per legge non si possono superare i 25 Km/h, quindi il problema non si pone.

E non si pone anche perché in quanto a potenza in partenza o in salita, il Kugoo G-Max si comporta decisamente bene ed è in grado di supportare un carico massimo di 100 Kg senza battere ciglio. La velocità poi si può modificare tramite una delle tre marce disponibili, che però diventano difficili da gestire qualora si volessero controllare sullo schermo mentre si è al sole: in quel caso, non si riuscirebbe a vedere assolutamente nulla, e bisognerà affidarsi al caso o al proprio sesto senso.

A differenza di quanto è accaduto nel Kirin M4 Pro, nel Kugoo G-Max non ho riscontrato alcun problema di dipendenza delle prestazioni in base alla carica della batteria, e per tutto il tempo la potenza erogata al motore mi è sembrata uniforme e costante.

Autonomia della batteria

Sulla carta, la batteria del Kugoo G-Max dovrebbe garantire 32 Km di autonomia con un'unica carica ma, si sa, quello dell'autonomia è un fattore che varia in base a diversi fattori, come il peso, la tipologia di fondo stradale, la presenza di salite molto ripide, il numero di frenate rigenerative che si effettuano e così via, e nel mio test sono riuscito a percorrere circa 27 Km prima di doverlo ricaricare nuovamente, il che non è comunque un cattivo risultato.

Buoni i tempi di ricarica, che per una carica completa dallo 0 al 100% potrebbero richiedere massimo 6 ore utilizzando il caricabatterie che è incluso nella confezione.

Conclusioni e prezzo di vendita in Italia – Kugoo G-Max

Il prezzo in Italia del Kugoo G-Max è di circa 715 euro su Geekbuying, con spedizione da Europa con consegna veloce e senza oneri doganali. Certo, è un prezzo decisamente sopra la media, che però utilizzando il coupon NNN80OFF tramite il link che trovate in basso scende a ben 577, il ché non è affatto male considerando la qualità assoluta del prodotto, che è senza dubbio tra i migliori che abbiamo mai provato.

È potente, bellissimo, grazie ai pneumatici da 10 pollici è adatto a qualsiasi fondo stradale e la pedana più larga, la struttura solida e l'ottimo sistema di chiusura lo rendono tra i più sicuri in circolazione. Certo, ci sarebbero ancora un paio di cosette su cui lavorare, come il display inutilizzabile, l'applicazione poco sicura o il clacson a campanella che potrebbe sembrare quasi ridicolo su un prodotto del genere. Ma se non avete troppi problemi di budget e volete acquistare uno dei migliori monopattini elettrici (nonché il più bello) del mercato, allora il Kirin G-Max potrebbe essere la scelta perfetta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu