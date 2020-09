Recensione Baseus Armor Age: l’HUB definitivo per MacBook Pro!

Da quando Apple ha deciso di eliminare tante porte dai propri MacBook, diverse aziende hanno deciso di lanciare sul mercato vari HUB. Grazie ad essi, infatti, è possibile implementare tutte quelle porte che solitamente non troviamo su questi prodotti, dato che su MacBook Pro troviamo solo le Thunderbolt 3. Tra i tanti brand impegnati nella costruzione di tali periferiche troviamo anche Baseus, un'azienda che già da diverso tempo è sul mercato. Andiamo a vedere, dunque, come si comporta il nuovo Baseus Armor Age, un HUB 9in1 USC Type-C dotato di diverse porte e caratterizzato da un sistema molto particolare.

Recensione Baseus Armor Age

Unboxing

Dando un'occhiata al box di vendita, vediamo come tale prodotto sia stato insignito di un premio importante, il Good Design Award 2019. Oltre questo, poi, sulla parte frontale troviamo una foto del prodotto, condita da una serie di caratteristiche tecniche, poste sul retro. All'interno di tale confezione, comunque, troviamo:

Baseus Armor Age;

breve manuale di istruzioni, anche in lingua inglese;

certificato di garanzia;

Design & Materiali

Quando andiamo ad aprire la confezione, ci accorgiamo della presenza di ben due prodotti in realtà. Questo Baseus Armor Age è costituito, infatti, da due metà, una da posizionare sul lato destro, e l'altra da inserire nelle due porte Thunderbolt sulla sinistra. Entrambi, infatti, occupano tutte le porte USB Type-C presenti su MacBook Pro, rialzndo di fatto il notebook stesso. Motivo per cui, sulla parte bassa, sono caratterizzate dalla presenza di una parte in gomma, che evita così l'eccessivo scivolamento della macchina quando la si sposta. Tutta la struttura, comunque, è alternata con parti in metallo e parti in gomma, che ne conferiscono comunque un carattere piuttosto premium.

Frontalmente troviamo l'indicazione della loro posizione, con un grossa “L” o “R”. Entrambi, poi sono costituiti da alcuni inserti di color arancione, che non servono a nulla dal punto di vista pratico. Analizzando singolarmente queste due metà, sul quella destra troviamo un ingresso USB-A 3.0, un ingresso Thunderbolt 3, una Gigabit Ethernet e due ingressi USB-A 3.0. L'altra componente, invece, si caratterizza per la presenza di un ingresso Thunderbolt 3, un jack audio da 3,5mm, una porta HDMI ed in ingresso USB Type-C. Quando sono collegati al MacBook, poi, mostrano continuamente un LED di colore bianco, acceso. Questo si spegne solo nel momentoin cui andiamo ad arrestare il PC.

Prestazioni

Devo dire che tale prodotto si comporta piuttosto bene. Ho potuto provarlo sul mio MacBook Pro 15″ della metà del 2019, una macchina piuttosto recente. Ogni porta ha sempre garantito ottime performance, permettendomi così di disporre di una dinamicità migliore sotto tanti punti di vista. Dopo due settimane di utilizzo, poi, non ho notato alcune cedimento o problematica legata alle singole porte, restituendo un senso di robustezza davvero eccellente. Sfruttandoli entrambi, poi, tengono la tastiera in posizione leggermente rialzata e questo aspetto, per chi come me scrive quotidianamente, è fondamentale. Nel corso di tutto questo periodo, poi, non si avverte nessun tipo di malfunzionamento o logorio delle parti in gomma, sul profilo inferiore. Nonostante i vari spostamenti sulla scrivania, quindi, hanno mantenuto sempre la propria posizione.

Dalla mia postazione non posso sfruttare tutta la rete a disposizione, dunque non viaggio mai oltre i 500 Mbps in download e 120 Mbps in upload. Con questo dispositivo, dunque, sono arrivato proprio al limite delle mie prestazioni, dimostrando quindi di poter competere tranquillamente con altri HUB concorrenti. Ho raggiunto, infatti, ben 512 Mbps in download e 176 Mbps in upload, un risultato assolutamente soddisfacente.

Prezzo & Conclusioni

Baseus Armor Age è attualmente in vendita su Banggood al prezzo di circa 45 euro. Sebbene non si tratti di una cifra proprio contenuta, questo è davvero il prodotto perfetto per il vostro MacBook Pro. Se abitualmente utilizzate questo laptop in una postazione fissa, senza troppi spostamenti, questo HUB può davvero diventare il vostro migliore amico in ambito lavorativo. Oltre a mantenere il PC su una posizione più elevata, garantendovi prestazioni migliori in fase di scrittura, offre una serie di porte davvero completa, sfruttando intelligentemente lo spazio.

Ce ne sono tanti in commercio di prodotti di questo tipo, dunque dipende tutto anche dalle vostre esigenze. Chi non si sposta molto con il proprio MacBook, e lavora principalmente sempre in ufficio, potrà apprezzare la versatilità di questo accessorio, uno tra i più comodi in tale ambito. Comprare, per credere!