Gli ultimi giorni per Realme sono stati davvero frenetici tra presentazioni di smartphone e prodotti dell'ecosistema. Tra questi, è stata presentata in Cina la gamma X7 e X7 Pro, che oltre alle sue ottime specifiche ha anche una colorazione molto particolare, denominata C, che ha reso il pre-ordine dei dispositivi sold out prima ancora di essere messo in vendita.

Realme X7 e X7 Pro: il Presidente del brand riceve un sollecito dai fan per la colorazione C con un…cacciavite

Realme sembra essere diventato un brand alla moda nel continente asiatico, visto che X7 e X7 Pro sono già ritenuti degli esercizi di stile di ottimo livello per la loro sottigliezza e soprattutto per la loro colorazione C. Quella che però ha rapito i fan è senza dubbio l'inedita colorazione, che dovrebbe ricondurre a cangiante, visto che la scocca cambia colore in base al riflesso. Questo ha portato ad un sold out nel pre-ordine su JD.com, canale principale di vendita del nuovo smartphone.

A rendere buffa la situazione è quanto accaduto a Xu Qi Chase, il Presidente di Realme, che si è visto recapitare un cacciavite in risposta alla mancanza di stock della colorazione C di X7 e X7 Pro. Ovviamente, è simbolico del fatto che l'azienda deve sbrigarsi a rimettere in disponibilità uno smartphone che sta ricevendo consensi in patria, e che in una commercializzazione Global potrebbe dire sicuramente la sua.

