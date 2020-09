Realme X50 Pro: al via le registrazioni per Android 11 Preview

Nelle scorse ore Google ha dato il via al rilascio della nuova versione del suo OS e com'era prevedibile, ecco abbattersi una vera e propria tempesta di brand, pronti ad annunciare le rispettive release. Siamo partiti con OPPO per poi passare a OnePlus ed ora anche Realme si unisce alla festa, annunciando le registrazioni ad Android 11 Preview dedicate al flagship X50 Pro.

Realme X50 Pro pronto a ricevere Android 11 Preview

Il modello top dell'azienda asiatica ha già partecipato al programma beta ufficiale dedicato ad Android 11 (qui trovate tutti i dettagli), mentre questa nuova versione dedicata a Realme X50 Pro dovrebbe essere molto vicina alla stabile anche se per il momento sembra si tratti ancora di una release beta (nonostante l'utilizzo del nome Android 11 Preview). Come riporta il thread ufficiale dedicato alla versione Global (India), sono disponibili solo 100 posti per provare in anteprima questa versione. Per partecipare basterà recarsi in Impostazioni, Aggiornamento software, cliccare sull'icona a forma di ingranaggio, Versione di prova e Invia dettagli. Il tutto partendo dalla versione firmware RMX2076PU_11.A.35.

Non sono presenti dettagli aggiuntivi e al momento non è dato di sapere se gli utenti si troveranno tra le mani la prima release di Realme UI 2.0 su base Android 11 (di cui qui trovate tutti i dettagli). Ovviamente, trattandosi di una versione “sperimentale” – seppur vicina a quella definitiva – potrebbero verificarsi problemi di instabilità e bug vari: se tutto andrà per il verso giusto, possiamo aspettarci una release per tutti già nel corso delle prossime settimane (anche se l'ultima parola spetta sempre a Realme).

