A pochi mesi dall'uscita dal primo Watch, che può essere considerato un'ottima alternativa smartwatch low cost come spieghiamo nella nostra recensione, Realme lancerà a breve il Watch S Pro, dal quadrante circolare e più mirato allo sport, come mostrano le prime immagini dal vivo e le specifiche tramite FCC.

Realme Watch S Pro: display AMOLED, SpO2 e monitoraggio sportivo tra le specifiche

Dando uno sguardo alle immagini dal vivo fornite da FCC, ci troviamo davanti ad uno sportwatch a tutti gli effetti. Infatti, Realme Watch S Pro è un wearable, stando alle sue specifiche, pensato proprio per lo sport e l'attività motoria. Con il suo display AMOLED da 1.39″ (454 x 454 pixel), la sua batteria da 420 mAh ed il suo peso leggero da 63.5 grammi, è l'ideale per questo tipo di azioni. Ovviamente, il monitoraggio supporta i passi giornalieri, la distanza, le calorie ed il battito cardiaco, anche in modalità dinamica. Esso sarà inoltre in grado di rilevare il tipo di attività che si sta svolgendo automaticamente, oltre che monitorare il sonno.

A Realme Watch S Pro non mancheranno poi il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue SpO2, il controllo remoto della musica e della fotocamera dello smartphone. In più, è possibile ricevere notifiche sia di chiamata e app di messaggistica, oltre che per ritrovare il telefono. Presenti anche GPS, GLONASS, accelerometro e giroscopio.

Non si conosce purtroppo a quale prezzo lo smartwatch di Realme verrà venduto o in quale data verrà presentato, ma si sa solo che arriverà nell'ultimo trimestre del 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu