Giornata di grandi novità per Realme, che sta per annunciare tanti nuovi prodotti importanti per il mercato smartphone e per il suo ecosistema. Proprio per quest'ultimo, il brand ha lanciato la sua prima valigia in formato trolley, denominata Realme Suitcase, che punta tutto sul rapporto qualità/prezzo.

Realme Suitcase: valigia in formato trolley compatta, ampia e resistente ad un prezzo piccolo

Quello che richiama subito al brand della nuova valigia Realme Suitcase è il colore, un giallo quasi ocra (anche se ne esistono altri due colori) distintivo del marchio di Madhav Sheth. Oltre a questo, essa è un bagaglio dalla struttura rigida in formato trolley, quindi dotata di rotelle e dal form factor compatto. Guardando alle specifiche, abbiamo una diagonale da 20″, ma anche una capienza piuttosto ampia per le sue dimensioni da 37 litri, oltre ad una composizione in materiale PC a tre strati, più resistente del 40% rispetto al classico ABS, in collaborazione con Bayer. In più, troviamo una protezione anti-graffio e anti-usura ed un peso di soli 3.1 kg.

Guardando all'interno, per la valigia trolley Realme Suitcase vi sono due comparti indipendenti, una visibile con rete traspirante e l'altra in tessuto ad alta densità ideale per la privacy. Le cerniere sono di alta qualità YKK e sono presenti lucchetti doganali globali TSA. Quanto al tirante, esso può essere esteso fino a 103 cm.

La nuova valigia trolley Realme Suitcase arriva attualmente in Cina ad un prezzo molto convincente di 299 yuan, che al cambio corrispondono a circa 36 €, un costo inquadrato per la categoria in cui si colloca. Non vi sono notizie in merito alla commercializzazione Global.

