A inizio mese il brand asiatico ha messo le cose in chiaro specificando tutte le serie disponibili in Cina e anticipando anche l'arrivo di una nuova gamma. Per quanto riguarda la famiglia di Realme Q (che ad oggi conta solo un modello) si tratta di una serie di smartphone che punta forte sul rapporto qualità/prezzo, similmente ai modelli C rilascianti in India. Ed ora sta per arrivare un ennesimo smartphone, ancora una volta focalizzato sul 5G.

Realme Q: nuovo modello in vista, stavolta con il supporto al 5G

L'ente certificativo TENAA ha pubblicato le primissime specifiche dei modelli RMX2173 e RMX2117, entrambi dotati del supporto al 5G. Per quanto riguarda il secondo dispositivo, sembra che si tratterà del successore di Realme Q: lo smartphone misura 162.2 x 75.1 x 9.1 mm e monta una batteria da 4.900 mAh. Secondo il leaker DigitalChatStation, avremo un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+, un foro per la selfie camera e refresh rate a 90 Hz (con campionamento del tocco a 180 Hz). Inoltre sarà mosso da un SoC con una frequenza massima di 2.4 GHz.

Le specifiche svelate dall'insider continuano con una tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP, un peso di 194 grammi ed una batteria da 5.000 mAh (le dimensioni del TENAA indicherebbero la capacità minima). A completare il quadro troviamo anche il possibile prezzo di vendita in Cina: il nuovo Realme Q dovrebbe costare intorno ai 1.500 yuan, circa 187€ al cambio. Un prezzo leggermente più alto rispetto all'attuale Q, ma che dovrebbe essere giustificato dalla presenza del 5G e dalle varie migliorie (come il refresh rate superiore).

In merito al dispositivo siglato RMX2173 si conoscono solo dimensioni (160.9 x 74.4 x 8.1 mm) e display (una soluzione da 6.43″). Non è chiaro di quale serie farà parte ma i media cinesi ipotizzano che possa trattarsi di una variante del modello X7.

