Durante la conferenza stampa per la presentazione dei nuovi smartphone X7, X7 Pro e l'inaspettato 5G ultra-low cost V3, oltre che di prodotti dell'ecosistema come lo spazzolino e la valigia trolley, Realme ha fatto il punto della situazione in merito alla nomenclatura, che adesso ha una precisa definizione e collocazione.

Realme: spiegate la nomeclatura smartphone delle Serie Q, V, X ed un'altra flagship inedita ma segreta

A spiegare la nomenclatura che riguarda anche gli smartphone ci ha pensato il Vicepresidente di Realme, Xu Qi, che mostrato quali sono le 4 serie di smartphone in Cina, che Global potrebbero avere nomi diversi. A cominciare dalla serie Q, di cui fa parte il gemello di Realme 5 Pro e che mira ad un rapporto qualità/prezzo ottimo, che verranno annunciati ogni anno tra l'11 ed il 18 giugno.

Spostandosi poi alla nuova serie V, di cui ora fanno parte Realme V5 e V3, essi saranno smartphone pensati per una grande batteria ed il 5G alla portata di tutti. Si arriva poi alla Serie X, che è quella più votata alla ricarica rapida, al form factor sottile e leggero ma dalle specifiche top. Infine, è stata mostrata una nuova serie di dispositivi, inedita, che promette di essere il meglio nelle prestazioni nel settore flagship, ma di cui si conosce praticamente nulla.

Come già accennato, questa è la nomenclatura che Realme adotta in Cina, ma non si sa se verrà poi adottata anche in altri paesi, dove ad esempio esiste la Serie C, come in India e Europa, per gli smartphone entry-level con grande batteria che nel Paese di Mezzo non è presente.

