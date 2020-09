Realme Narzo 20, 20 Pro e 20A: foto, specifiche e data di lancio

Non è passato molto tempo da quando abbiamo cominciato a parlare di questa nuova serie di Realme, ovvero Narzo 20. Dopo il successo riscontrato con la passata edizione, il brand ha deciso di riproporsi sul mercato con questa nuova famiglia di prodotti, di cui attualmente sappiamo ancora poco. Nelle scorse ore, però, qualche dettaglio in più è trapelato, soprattutto per quanto riguarda alcune specifiche tecniche ed i dispositivi presenti. Pare che presto arriveranno sul mercato i nuovi Narzo 20, 20 Pro e 20A.

Aggiornamento 18/09: torniamo a parlare di Realme Narzo 20 Pro con le prime foto dal vivo. Le trovate a fine articolo.

Dando un'occhiata alle ultime informazioni a riguardo, Narzo 20A dovrebbe essere il prodotto entry-level del brand. Questo potrebbe essere commercializzato con 3 GB di RAM e e 32 GB di memoria interna, proponendosi anche nella versione da 4/64 GB. Non sappiamo da quale SoC possa essere guidato, ma riguardo Narzo 20 sappiamo solo che arriverà sul mercato con le versioni da 4/64GB e 4/128 GB. Entrambi questi modelli saranno disponibili in due colorazioni: Victory Blue e Glory Silver.

Sarà presente all'appello anche Narzo 20 Pro, stando ai leak. Questo dispositivo, dunque, potrebbe essere venduto in due versione: quella da 6/64 GB e 8/128 GB. Anche tale smartphone, poi, sarà disponibile in due colorazioni, ovvero Black Ninja e White Knight. Al momento, però, non abbiamo altre informazioni riguardanti questi prodotti, dunque attendiamo qualche news nelle prossime settimane.

realme Narzo 20 Series is launching in India on 21 September!

Dopo aver confermato l'arrivo della nuova serie durante IFA 2020, Realme ha svelato la data di presentazione del trittico: Narzo 20, 20 Pro e 20A debutteranno ufficialmente il prossimo 21 settembre. L'invito stampa dedicato alla serie offre vari indizi su design e specifiche dei tre modelli. Per prima cosa è possibile intravedere il look posteriore: avremo un modello con tripla fotocamera (forse il modello 20) e due dispositivi con Quad Camera. Il dispositivo 20A sembra avere un modulo quadrato ed un lettore posteriore; per quanto riguarda la variante 20 Pro avremo una fotocamera verticale dal look abbastanza classico. Comunque, in questo caso, non è presente il lettore d'impronte, segno che avremo un display AMOLED con sensore ID oppure un lettore integrato lateralmente.

L'invito contiene poi una videogioco in stile GameBoy ed una barretta energetica, i quali indicano che i dispositivi avranno caratteristiche dedicate al gaming e che possiamo aspettarci grandi cose lato autonomia. Per concludere, il pacchetto fa riferimento alla presenza della ricarica Dart.

Grazie alle informazioni forniteci dal leaker Mukul Sharma scopriamo che Realme Narzo 20 sarà guidato dall'Helio G85 prodotto da MediaTek. Il chipset appartiene alla fascia mid-range, ma offre comunque diverse funzionalità destinate proprio al gaming. Si tratta dello stesso chipset che troviamo a bordo di Redmi Note 9 e 10X 4G, attualmente gli unici ad averlo. Scopriamo anche che Narzo 20 vanterà una batteria da 6.000 mAh con ricarica a 18W, oltre ad una tripla camera con primario da 48 MP.

A poche ore di distanza vediamo svelata anche la scheda tecnica degli altri due modelli. Partendo dal più pregiato Realme Narzo 20 Pro, troveremo uno schermo da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz. Il comparto hardware sarebbe formato dall'Helio G95 di MediaTek, assieme a 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Si parla anche di una batteria da 4.500 mAh con ricarica Dart a 65W, in una scocca da 162,3 x 75,4 x 9,4 mm ed un peso di 191 g. Il comparto fotografico sarebbe formato da sensori da 48+8+2+2 MP f/1.8-2.3-2.4-2.4, comprensivo di grandangolare, macro, lente Ritratto e video 4K a 30 fps. Si menziona anche la selfie camera, incastonata nel display, da 16 MP f/2.1, oltre alle due colorazioni White Knight e Black Ninja.

Passando al più modesto Realme Narzo 20A, rimane uno schermo da 6,5″ ma HD+ e con notch a goccia, oltre che Gorilla Glass 3 a proteggerlo. Cambia anche la piattaforma hardware, con uno Snapdragon 665 affiancato da 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage ed una batteria da 5.000 mAh ricaricabile a 10W. Cambiano anche le fotocamere, ovviamente, con una tripla fotocamera da 12+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 ed una selfie camera da 8 MP. Con scocca da 164,4 x 75,4 x 8,9 mm da 195 g, sarà disponibile nelle colorazioni Glory Silver e Victory Blue.

In vista della sua presentazione, vediamo le prime immagini dal vivo contenenti Realme Narzo 20 Pro. L'azienda ha dato la chance ad alcuni fan di visitare la propria sede, mostrando loro in anteprima i nuovi Realme Narzo 20.

Our #realmeFans got the chance to #FeelThePower of the upcoming #Narzobyrealme series.

This #realmeInsider meet was extra special since they also got a chance to have hands-on experience of #realmeUI 2.0!

Watch the launch on 21st Sep and get to know more.

— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) September 17, 2020