Realme Narzo 20, 20 Pro e 20A trapelano in rete, con alcuni dettagli

Non è passato molto tempo da quando abbiamo cominciato a parlare di questa nuova serie di Realme, ovvero Narzo 20. Dopo il successo riscontrato con la passata edizione, il brand ha deciso di riproporsi sul mercato con questa nuova famiglia di prodotti, di cui attualmente sappiamo ancora poco. Nelle scorse ore, però, qualche dettaglio in più è trapelato, soprattutto per quanto riguarda alcune specifiche tecniche ed i dispositivi presenti. Pare che presto arriveranno sul mercato i nuovi Narzo 20, 20 Pro e 20A.

Narzo 20 Pro potrebbe essere lanciato con 8/128GB

Dando un'occhiata alle ultime informazioni a riguardo, Narzo 20A dovrebbe essere il prodotto entry-level del brand. Questo potrebbe essere commercializzato con 3GB di RAM e e 32GB di memoria interna, proponendosi anche nella versione da 4/64GB. Non sappiamo da quale SoC possa essere guidato, ma riguardo Narzo 20 sappiamo solo che arriverà sul mercato con le versioni da 4/64GB e 4/128GB. Entrambi questi modelli saranno disponibili in due colorazioni: Victory Blue e Glory Silver.

Sarà presente all'appello anche Narzo 20 Pro, stando ai leak. Questo dispositivo, dunque, potrebbe essere venduto in due versione: quella da 6/64GB e 8/128GB. Anche tale smartphone, poi, sarà disponibile in due colorazioni, ovvero Black Ninja e White Knight. Al momento, però, non abbiamo altre informazioni riguardanti questi prodotti, dunque attendiamo qualche news nelle prossime settimane.

