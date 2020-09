Realme: tutte le novità per l’Europa annunciate IFA 2020

Come abbiamo appreso già ad aprile, la fiera tecnologica berlinese si terrà anche quest'anno, a dispetto delle problematiche sanitarie in corso. Ovviamente cambieranno le modalità: la fiera sarà accessibile solo alla stampa e non sarà ammesso un pubblico di utenti, in modo da poter rispettare a pieno le regole sul distanziamento. Lentamente i primi brand stanno confermando la loro presenza all'evento e tra questi abbiamo una prima volta: Realme sarà presente a IFA 2020 e la conferma arriva direttamente dal profilo ufficiale.

Aggiornamento 04/09: l'azienda ha annunciato tutta una serie di prodotti in arrivo in Europa. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

La prima volta ad IFA 2020: la fiera tecnologica di Berlino è una delle più importanti al mondo

The World's Fastest Growing Smartphone Brand is now heading to Europe.

See you in #Berlin at #IFA20.

Guess what will we launch there? #DareToLeap https://t.co/GKOspEDvg9 — realme (@realmemobiles) July 17, 2020

In realtà già da alcuni giorni gli organizzatori di IFA 2020 avevano annunciato il debutto di Realme alla fiera berlinese, ma da alcune ore è arriva la conferma ufficiale da parte dell'azienda. Questa è stata affidata ad un breve tweet, in cui si fa riferimento alla rapida crescita globale del marchio, intenzionato a prendere sempre più piede anche in Europa.

Il post si conclude poi con un invito per stuzzicare gli appassionati: quali saranno i prodotti annunciati durante l'evento di Berlino? Al momento non è dato di sapere se arriverà un nuovo smartphone del brand oppure se ci si concentrerà esclusivamente sull'ecosistema in generale. Di recente Realme ha presentato la nuova tecnologia di ricarica UltraDart da 125W, ma non ha ancora svelato il primo smartphone ad adottare questa novità. Che si tratti di una delle sorprese in arrivo in Europa durante IFA 2020?

Come seguire la diretta streaming dell'evento di Realme | IFA 2020 | Aggiornamento 31/08

Con la conferma ufficiale della prima volta del brand ad IFA, ecco che il vaso di Pandora è stato aperto e si dà il via alle indiscrezioni in merito alle novità in arrivo. Il CEO indiano di Realme – Sheth Madhav – si è lasciando andare al primo tweet dedicato alla fiera berlinese, confermando che ci sarà un “grande annuncio”. Nel frattempo la compagnia asiatica ha pubblicato anche un comunicato in merito all'evento, confermando data e orario: l'appuntamento è fissato per il 4 settembre alle ore 14.25. Ma come fare per seguire la diretta streaming dell'evento di Realme a IFA 2020?

Se siete curiosi di scoprire le novità in arrivo trovate il collegamento all'evento sui vari canali social del brand; in alternativa potrete seguire con noi la conferenza di Realme. Ci troveremo in live per commentare insieme la prima volta del brand alla fiera di Berlino. Non mancate! In alto trovate il link alla nostra diretta su YouTube; non dimenticate di cliccare sul video ed impostare il promemoria.

Tutte le novità annunciate a IFA 2020 da Realme | Aggiornamento 04/09

Il keynote di Realme per IFA 2020 è terminato da pochissimo e ha anticipato tutti i piani dell'azienda per quanto riguarda il mercato europeo. Nella prima parte dell'evento il brand asiatico ha evidenziato ancora una volta i suoi risultati nel continente e ha annunciato l'obiettivo di diventare i primi nel corso del 2021, raggiungendo quota 15 milioni di smartphone venduti. Per arrivare a questo ambizioso obiettivo è necessario costruire la strategia One Europe, che vedrà il lancio di una serie di prodotti di punta in 8 mercati chiave contemporaneamente (tra cui Italia, Germania, UK, Polonia, Spagna e Francia). Inoltre è prevista l'apertura di una nuova sede europea in Germania. L'azienda continua a puntare sulla sua strategia 1 + 4 + N, per creare un ecosistema di prodotti smart in grado di abbracciare il mercato a tutto tondo.

Ma arriviamo dritti al punto e diamo uno sguardo alle novità in arrivo per il mercato europeo. Ovviamente il keynote si è focalizzato parecchio sui nuovi Realme 7 e 7 Pro, freschi di lancio in India. Se vi è piaciuto il look della nuova serie V, state tranquilli perché arriveranno anche i modelli V5 e V3 X7(insieme alla serie ).

Mettiamo da parte gli smartphone per passare alla domotica con Smart Cam 360°, la prima videocamera di sorveglianza di Realme, dotata di visione panoramica a 360°, risoluzione Full HD, AI Motion Detection, Voice Talkback e visione notturna a infrarossi.

L'azienda ha annunciato anche la lampadina LED RGBW Smart Bulb e due paia di cuffie wireless con tecnologia di cancellazione attiva del rumore ANC. Stiamo parlando di Realme Buds Air Pro – soluzione TWS – e gli auricolari Buds Wireless P, con archetto.

Il keynote è continuato con l'annuncio di Realme Watch S Pro, nuovo smartwatch del brand con display AMOLED rotondo, per poi passare alla nuova Smart TV 55″. Per quanto riguarda quest'ultimo prodotto, siamo ancora in certi sul suo debutto in Europa.

In merito alle tempistiche, Realme ha confermato che la serie 7, la smart cam, la lampadina e le cuffie ANC con archetto arriveranno a breve. Per quanto riguarda le famiglie V5 e X7, le cuffie ANC Buds Air Pro e il nuovo smartwatch arriveranno nel corso del Q4 2020.

