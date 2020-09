Realme, ecco la prima smart TV SLED 4K: come funziona?

Pur essendo un brand relativamente giovane, la nuova Realme SLED TV è a tutti gli effetti la prima al mondo nel suo genere. Con il lancio della prima Realme TV, l'azienda ha mostrato al mondo la voglia di sfondare anche in questo settore. E adesso l'annuncio di questa tecnologia proprietaria la pone ancora più addentro ad un mercato dove Realme vuole divenire una realtà comprimaria. Ma come funziona esattamente?

La Realme SLED TV 4K 55″ è stata realizzata in partnership con John Rooymans, Chief Scientist di SPD Technology. Questa azienda ha collaborato con Realme per la realizzazione della tecnologia SLED, il cui obiettivo primario è quello di salvaguardare la vista. Mettendola a confronto con la recente tecnologia QLED, a cambiare è la metodologia adottata per la tecnica di retroilluminazione del pannello. Solitamente viene utilizzata una luce blu che, nel caso dei QLED, viene resa bianca dalla transizione con lo schermo Quantum Dot.

Al contrario, la Realme SLED TV utilizzata lo spettro RGB nella fase iniziale, riducendo così l'emissione di luci blu dannose per l'occhio. Questa feature ha permesso alla TV di ottenere la certificazione TÜV Rheinland, proteggendo maggiormente la vista dei suoi utilizzatori.

Inoltre, l'utilizzo di una retroilluminazione RGB alla fonte permette di ottenere un punto di bianco più fedele dal punto di vista cromatico. Così' facendo si ottiene anche un color gamut più ampio, offrendo una riproduzione multimediale più appagante. Con la tecnologia SLED si ha una copertura NTSC pari al 108%, ben sopra il 70% dei LED tradizionali.

