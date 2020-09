Realme C17: ecco alcune specifiche ed immagini “ufficiali”

Ultimamente Realme si sta dando parecchio da fare per competere contro le principali rivali e ovviamente si punta forte sul mercato dei low budget. Questo trend, cominciato con Xiaomi e che pare stia per coinvolgere addirittura un irriducibile come OnePlus, è ormai consolidato: si pensi all'arrivo dei nuovi modelli Narzo 20, al debutto della serie 7 e – ciliegina sulla torta – alla comparsa della variante 7i. Tanti dispositivi per un solo obiettivo ed ora sembra che sia in dirittura d'arrivo anche Realme C17, ennesima aggiunta alla famiglia C.

Aggiornamento 14/09: compaiono nuove specifiche e immagini relative a Realme C17. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Realme C17 spunta su Geekbench con Snapdragon 460

La gamma C rappresenta il portale di ingresso del brand asiatico nel mondo degli smartphone, con dispositivi entry level basilari ma dalla batteria capiente ed il prezzo particolarmente contenuto. Ne sono validi esempi gli ultimi dispositivi C15 – lanciato appena a luglio – e C12, presentato il mese successivo. Una costanza non da poco, che quasi fa impallidire Redmi. A quanto pare è in arrivo una nuova aggiunta, avvistata su Geekbench con la sigla RMX2101. Dovrebbe trattarsi di Realme C17 e stando ai primi benchmark il device avrebbe a bordo il chipset Snapdragon 460 (nome in codice bengal).

Quest'ultimo è accompagnato da 6 GB di RAM mentre il sistema operativo è basato su Android 10. Per quanto riguarda il resto delle specifiche per ora tutto tace: comunque, lato autonomia possiamo aspettarci almeno una batteria da 5.000 mAh (o superiore), una delle caratteristiche solite della serie C. Per quanto riguarda il design, gli ultimi modelli hanno debuttato con una fotocamera quadrata ed un notch a goccia ed è probabile che anche Realme C17 segua questo trend. Come al solito restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Aggiornamento 14/09

Sono comparse online alcune nuove specifiche tecniche riguardanti Realme C17, alcune delle quali hanno confermato i rumor precedenti. Sembra, infatti, che a bordo di questo smartphone troverà spazio un SoC Snapdragon 460, con frequenza di clock massima pari a 1,8GHz. Questo sarà accompagnato, poi, da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

A livello di display, poi, troveremo probabilmente un'unità da 6,5″ con risoluzione HD+ e refresh rate pari a 90Hz. Questo pannello, però, non mostrerà al di sotto di esso un sensore per le impronte digitali, dato che quest'ultimo sarà riposto sul retro. Non mancheranno, poi, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W ed un comparto fotografico posteriore composto da ben quattro sensori: 13MP + 8MP + 2MP + 2MP. Qui sotto, nell'immagine, trovate in dettaglio tutte le specifiche riguardanti questo comparto. Spicca su tutti la camera principale con apertura f/1.8 e l'obiettivo grandangolare da 8MP con FOV di 119°.

