Oltre agli obiettivi dichiarati di far registrare milioni di utenti smartphone attivi, Realme guarda anche alle esigenze lifestyle dei più giovani, quindi oltre a dispositivi come le nuove line up Serie 7, X7 e V3, il brand ha lanciato non solo la valigia Suitcase e lo spazzolino M1, ma anche la nuova borsa Tote Bag 2, ad un prezzo decisamente competitivo.

Realme Tote Bag 2 è la nuova borsa capiente, con finitura opaca e con design stellare

Guardandola a primo impatto è già facile restarne incuriositi, essendo una borsa molto moderna ed in linea con il trend attuale. La Realme Tote Bag 2 però, riprende soprattutto quelli che sono i diktat del brand, come il motto “Dare to Leap” presente praticamente ovunque sia nelle finiture gialle, sia nella parte opaca dominante della borsa. Inoltre, è presente uno stiloso design Reflective Orbit, che lascia un effetto luccicante.

I materiali TPU sono di alta qualità e donano un aspetto che il Realme definisce Matte Premium. I manici della borsa Tote Bag 2 sono fatti in nylon molto resistente. La capacità però è punto forte, potendo contenere fino a 6 kg e 12 litri. Per le misure abbiamo delle dimensioni di 39.5 x 10.5 x 36 cm.

La nuova borsa di Realme è arrivata in India ad un prezzo molto conveniente di 999 rupie, che al cambio si traducono in appena 11.50 € ed arriva in 2 colori, di cui uno molto bello quasi trasparente. Al momento però non si conosce una sua eventuale disponibilità in Occidente.

