La scorsa settimana il brand asiatico ha lanciato i nuovi modelli della serie 7, due dispositivi che potrebbero ingolosire non poco anche gli utenti europei. Tuttavia l'azienda non si ferma qui e in occasione del debutto degli smartphone in Indonesia annuncia anche la disponibilità di Realme 7i, ulteriore aggiunta low budget: la data di uscita è stata confermata mentre in rete hanno già fatto capolino le prime indiscrezioni su specifiche e caratteristiche.

Realme 7i: tutto quello che sappiamo sul nuovo medio di gamma in arrivo

Design e display

Come specificato poco sopra, i dettagli su design e specifiche sono da prendersi come una semplice indiscrezione, almeno fino alla conferma da parte dell'azienda. Realme 7i ricalca il look del fratello maggiore Pro, con una fotocamera rettangolare posizionata in alto a sinistra (stavolta il flash LED è posto lungo il bordo superiore del modulo). La cover posteriore ospita una lettore d'impronte digitali mentre lo schermo è un'unità LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), refresh rate a 90 Hz ed un foro per la fotocamera.

Hardware e batteria

Per quanto riguarda le specifiche del medio di gamma, sotto la scocca dovremmo trovare il chipset Snapdragon 662, soluzione octa-core fino a 2.0 GHz, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. L'autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W e viste le varie caratteristiche hardware è lecito aspettarsi consumi ridotti.

Sul retro trova spazio una Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP mentre nel punch hole sul display abbiamo una selfie camera da 16 MP.

Realme 7i – Data di uscita e indiscrezioni sul prezzo

L'azienda ha già confermato la data di uscita di Realme 7i (in Indonesia): il lancio è fissato per il 17 settembre e sarà trasmesso in streaming sui vari canali social. In merito al prezzo di vendita, ancora non ci sono indiscrezioni ma ci aspettiamo una cifra inferiore ai 170€ al cambio (dato che Realme 7 in India parte proprio da questo prezzo).

