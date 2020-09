Non è passato molto tempo dalla notizia dell'uscita di alcuni nuovi device in casa Realme. Ci stiamo ancora riprendendo dal debutto dei device X7 e X7 Pro ed ecco spuntare due nuovi smartphone del brand. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutto su scheda tecnica, design, prezzo e disponibilità dei nuovi Realme 7 e 7 Pro.

Realme 7 e 7 Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Realme 7 e 7 Pro sono già stati protagonisti di varie indiscrezioni e di un video ufficiale. I due smartphone arrivano con un look tipico per la categoria, che ormai ha conquistato la stragrande maggioranza dei brand: display forato sul fronte, quad camera verticale sul posteriore, inserita in un modulo rettangolare. Per il modello base abbiamo le colorazioni Mist Blue e Mist White, mentre il Pro avrà una finitura Mirror Blue e Mirror Silver.

Su Realme 7 abbiamo un display 6.5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con tecnologia LCD con refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 120 Hz. Di conseguenza, il sensore ID sarà laterale anziché inserito sotto allo schermo, con dimensioni complessive di 162.3 x 74.4 x 9.5 mm per 196 g.

Per Realme 7 Pro, invece, si parla di un pannello con certificazione TUV Rheinland Super AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in dimensioni di 160.9 x 74.3 x 8.7 mm per 182 g; presente all'appello un sensore ID sotto al display. A differenza del modello base, stavolta il refresh rate è a 60 Hz.

Hardware e batteria

Rispetto alla serie 6, Realme 7 e 7 Pro alzano la posta in gioco in fatto di memorie. Il modello base vanterà due versioni da 6/64 GB e 8/128, eliminando il taglio da 4 GB di RAM. Nel caso del modello Pro, invece, avremo 6/128 GB e 8/128 GB (niente taglio da 64 GB a questo giro). Il modello base sarà mosso dall'Helio G95 di MediaTek (raffreddato da uno strato in fibra di carbonio), mentre il Pro vanterà una soluzione Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 720G.

Un'altra differenza importante sta nella batteria: 5.000 mAh con ricarica Dart 30W per il 7, 4.500 mAh con SuperDart a 65W per il 7 Pro. Nel secondo caso, il dispositivo è in grado di raggiungere il 100% di ricarica in appena 34 minuti. Parlando di audio, il modello Pro adotta una configurazione Dual Speaker (tramite la capsula auricolare) con supporto Dolby Atmos.

Fotocamera

La quad camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP non varia fra i due modelli, con primario Sony IMX682 (f/1.8, zoom 10x), grandangolo con FOV 119° f/2.3 e due moduli, uno macro ed uno B&W Portrait. Non manca poi il supporto alla Starry Mode, feature che consente di scattare foto notturne al cielo stellato. Molto carina la modalità AI Color Portrait, che consente di isolare il colore del soggetto al centro della scena, rendendo lo sfondo in B/W.

La differenza tra la versione base e la variante Pro è nella selfie camera, visto che Realme 7 è dotato di un sensore da 16 MP f/2.0 con angolo di 79.3° mentre il fratello maggiore monta una 32 MP f/2.5 con angolo di 85°.

Realme 7 e 7 Pro ufficiali – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme 7 Pro è di 19.999 rupie, circa 230€ al cambio attuale, per il taglio da 6/128 GB, mentre si sale a 21.999 rupie, circa 253€, nel caso della versione da 8/128 GB; le vendite per l'India partiranno dal 14 settembre, tramite il sito ufficiale del brand. Per quanto riguarda Realme 7, il prezzo di partenza è di 14.999 rupie, circa 173€, per la variante da 6/64 GB; la versione superiore da 8/128 GB viene proposta invece a 16.999 rupie, circa 195€. Le vendite in patria partiranno il 10 settembre, tramite il sito ufficiale e Flipkart.

In merito al rilascio internazionale dei due nuovi mid-range, per domani è fissato un evento targato Realme durante IFA 2020, palcoscenico perfetto per presentare questi smartphone.

