Realme 6s e 5 Pro si aggiornano in Europa: tutte le novità

È stato rilasciato un nuovo aggiornamento software per le unità in Europa relative al duo composto da Realme 6s e 5 Pro. I due smartphone mid-range sono entrambi in vendita in Italia, anche se a breve vedremo l'annuncio ufficiale per la serie Realme 7.

È tempo di nuovi aggiornamenti per Realme 6s e 5 Pro: ecco quali sono le novità

Ecco il changelog completo per l'aggiornamento per Realme 6s:

Sicurezza Aggiornate le patch di sicurezza: Settembre, 2020

Sistema Ottimizzate le performance di sistema e migliorata la stabilità di sistema

Wi-Fi Risolto il problema di visualizzazione dell'icona di scansione nel menu Wi-Fi



Scarica la RMX2001EU_11.A.42 per Realme 6s

Ecco, invece, quello di Realme 5 Pro:

Sicurezza Aggiornate le patch di sicurezza: Settembre, 2020

Realme Lab Aggiunte le opzioni del dispositivo di registrazione audio predefinito

Impostazioni Aggiunta la funzione Deep Cleanup e una migliore capacità di pulizia in background Aggiunto un pulsante di ritorno nell'anteprima dello screenshot Aggiunta pressione prolungata per copiare l'IMEI nell'interfaccia delle informazioni di stato Aggiunta l'opzione di download automatico per gli aggiornamenti delle app quando connesso al Wi-Fi Aggiunte opzioni di visualizzazione dell'ora nela barra di stato Aggiunte scorciatoie nella parte inferiore delle impostazioni di sicurezza Ottimizzazione dell'esperienza nelle impostazioni Wi-Fi

Barra di stato Aggiunto lo Switch OTG Ottimizzata la finestra pop-up per la notifica degli aggiornamenti di sistema Stato dell'icona “Mute-Bell-Vibrate”

Screenshot Aggiunta la funzione di scorrimento automatico nello screenshot a scorrimento Risolto il problema nello scorrimento dello screenshot

Sistema Aggiunta la funzionalità di pressione prolungata sull'icona per disinstallare l'app in modalità drawer Risolto il problema della dimensione del carattere dell'animazione di caricamento Eliminato il problema dello stallo durante l'utilizzo della fotocamera frontale in modalità Slow Motion Risolto il problema per cui i nomi delle impronte digitali sono impostati come predefiniti quando si riavvia il sistema in modalità Multi-Utente Risolto il problema di arresto anomalo del campo di ricerca nell'elenco delle app



Scarica la RMX1971EX_11.C.07 per Realme 5 Pro

