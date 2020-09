Realme 3 Pro riceve Android 11 grazie alle custom ROM

Partiamo col dire che, pur essendo un mid-range del 2019, Realme 3 Pro sarà aggiornato ad Android 11. Stando a quanto promesso dalla stessa azienda, il modello rientra nella lista dei modelli compatibili. Ciò conferma il trend positivo di Realme, avendo rilasciato un discreto quantitativo di aggiornamenti, comportandosi anche meglio di Xiaomi. Ci vorrà ancora tempo, però, prima del rilascio ufficiale, perciò nel frattempo vi potete affidare alle custom ROM.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Android 11 arriva a sorpresa su Realme 3 Pro, ma solo grazie al modding

Conosciuto altrove come X Lite, Realme 3 Pro è in grado di aggiornarsi ad Android 11 con la LineageOS 18.0. Si tratta della build ufficiale, rintracciabile anche sul sito LineageOS, pertanto più affidabile dei porting non ufficiali. Pur trattandosi di una custom ROM lontana dalla Realme UI, vengono conservate alcune features proprietarie. Fra queste troviamo la Game Mode, la possibilità di avere FPS Overlay e le Ambient Gestures, tutte attivabili dall'apposita voce Realme Settings nelle impostazioni.

Scarica la LineageOS 18.0 per Realme 3 Pro/X Lite

Vi ricordiamo che, prima di procedere alla sua installazione, sarà necessario effettuare sblocco del bootloader e flash della custom recovery TWRP. Trovate tutto nella nostra guida dedicata.

